Театр «Астана Опера» подготовил праздничную программу ко Дню столицы. Одним из ярких подарков для горожан станет бесплатный показ оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти с участием знаменитых артистов из пяти стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана Опера».

Солисты активно готовятся к выступлениям не только на сцене театра «Астана Опера», но и на открытых площадках. Так, публика сможет отдать свое предпочтение оперному, балетному или концертному жанру.

В рамках празднования Дня столицы, 4 июля в 18:00 на сцене Большого зала театра состоится торжественная гала-опера к открытию международной оперной академии «Астана Опера». В концерте примут участие такие звезды мирового и казахстанского искусства, как Марианджела Сицилия, маэстро Джузеппе Акуавива, Франческо Мели, Маттиа Росси (Италия), Либуше Санторисова (Чехия), Алексей Шаповалов (Россия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Саян Исин (Казахстан-Кыргызстан), Бауржан Андержанов (Германия-Казахстан), Медет Чотабаев, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова (Казахстан) и другие.

Звездный состав исполнителей выступит и на сцене амфитеатра в центральном городском парке. Театр «Астана Опера» совместно с Министерством культуры и спорта РК и Акиматом города Нур-Султан 5 июля в 20:00 представит оперу в двух актах «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти. Главные партии исполнят: Норина – Либуше Санторисова (Чехия), Эрнесто – Эцуо Дои (Япония), Малатеста – Алексей Шаповалов (Россия), Дон Паскуале – Антуан Бернхейм (Швейцария), Карлито – Ерулан Камел. Дирижер – Коррадо Вальво (Италия).

В День столицы, 6 июля, на сцене амфитеатра в центральном городском парке состоится праздничный гала-концерт, где прозвучат популярные оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков в исполнении ведущих солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра театра «Астана Опера».

В праздничные дни 6 и 7 июля на сцене большого зала «Астана Опера» в афишу включили два гениальных одноактных балета «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и «Шехеразада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова в хореографии М. Фокина из цикла «Балеты серебряного века».