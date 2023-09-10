Театр «Астана Опера» открыл XI сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При аншлаге, под несмолкаемые овации и крики «Браво!» «Астана Опера» открыл новый сезон. Публике представили одну из лучших постановок – оперу «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль давно занял центральное место в афише столичного театра, а 5 лет назад за эту постановку «Астана Опера» был награжден Государственной премией Республики Казахстан.

Блистательную музыку двух композиторов, высокопрофессиональную работу главного дирижера театра, дирижера-постановщика спектакля Алана Бурибаева и прекрасное исполнение всех артистов в торжественный для коллектива день оценила министр культуры и информации РК Аида Балаева. После завершения спектакля глава ведомства поздравила «Астана Опера» с открытием XI театрального сезона и пожелала коллективу больших достижений и творческих успехов.

С заглавной партией блестяще справился в вокальном и актерском отношении знаменитый баритон Жанат Шыбыкбаев, Айдара, ученика Абая, исполнил известный тенор Меир Байнеш, которому удалось раскрыть эмоциональное состояние его героя и донести до зрителя его внутренние переживания. Замечательная сопрано Айгуль Ниязова показала в роли Ажар тонкую актерскую работу, ее голос был невероятно полетным. Партию Карлыгаш мастерски исполнила Татьяна Вицинская. А в роли Кокбая предстал талантливый Ержан Саипов. Болат Есимханов воплотил образ Сырттана, Талгат Галеев исполнил Жиренше. Азим - Беимбет Танарыков, Нарымбет – Рамзат Балакишиев, Мес - Хайдар Мустапин.

История романтичной и запретной любви двух молодых людей, тесно увязанная с утверждением вечных человеческих ценностей, привела в восторг и восхищение многих сидящих в зале. Слушатели не сдерживали слез в финальной сцене, стоя аплодировали мастерству артистов.

«Нам всегда казалось, что у оперы «Абай» есть лишь одно прочтение, но постановка «Астана Опера» доказывает обратное. Слушателям представили интерпретацию в духе независимого оперного искусства Казахстана. Прежде всего, хочу отметить филигранное звучание оркестра, в чем, несомненно, заслуга маэстро Алана Бурибаева. Дирижер-постановщик проделал огромную, кропотливую работу над текстом партитуры, поэтому выдающаяся музыка композиторов, вобравшая в себя отголоски национального фольклора, подлинные мелодии Абая Кунанбаева, звучала поистине впечатляюще, в ней отражалась глубокая драматургия. На мой взгляд, благодаря высочайшему уровню постановки, созвездию колоритных героев и новому взгляду на национальный шедевр, опера «Абай» смело вписывается в один ряд с бессмертными произведениями мировой классики», - поделился своими впечатлениями после окончания спектакля зритель Талгат Ибраев.

Работу с хором осуществил главный хормейстер театра – Ержан Даутов, балетмейстеры-постановщики – Турсынбек Нуркалиев, Галия Бурибаева, ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, сценограф - выдающийся художник-сценограф современности Эцио Фриджерио, художник по костюмам - обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, директор оперной труппы – Азамат Желтыргузов.