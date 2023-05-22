Театр Astana Musical выступит в международном фестивале мюзиклов с постановкой «Роза Багланова» в Тэгу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках мероприятий, приуроченный ко Дню работников культуры и искусства в Казахстане, прошел круглый стол. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития отрасли в современных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақконцерт».

Директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова сообщила о том, что столичные артисты в последнее время активно принимают участие в крупных республиканских и международных проектах.

«Совсем недавно прошла презентация обновленного состава легендарного ансамбля «Гүлдер», который выступил с концертом в Астане и Алматы. Следует отметить, что хотя видеодокументы ансамбля сохранились, при просмотре архивных документов хореографы не смогли найти ценной информации о движениях и видах танцев, использовавшихся в казахском танцевальном искусстве того времени. Творческой группе, стоящей во главе ансамбля, пришлось много поработать в этом направлении. С 21 марта по 17 апреля известный оперный певец, заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, виолончелист, магистрант Шанхайской консерватории музыки Талгар Шалкарұлы и фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» выезжали на гастроли в разные страны мира. Кроме того, 2-3 июня театр Astana Musical выступит на 17-м международном фестивале мюзиклов (DIMF) с постановкой «Роза Багланова» южнокорейском городе Тэгу», - отметила Актоты Раимкулова.

Также она добавила, что в текущем году в рамках реализации проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» столичные артисты выезжали с концертами в населенные пункты Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. До 2025 года поэтапно планируется увеличить доступность и охват жителей еще в 28 районах, 29 моногородах и 20 областных центрах.

По ее словам, другим не менее важным проектом стал фестиваль «Арман асулары», собравший талантливых детей с особыми потребностями. Вместе с ним найдет свое продолжение международный фестиваль «ALEM SAZ», который соединил в единое целое культуру многих стран через невероятные творческие коллаборации артистов на одной площадке.

В рамках проекта «Ұлыларға тағзым» талантливые исполнители представляют вниманию зрителей тематические концерты, посвященные юбилеям выдающихся казахстанских деятелей культуры. В частности, 24 апреля состоялся музыкальный вечер о народном певце-композиторе Акана Серi. Также меломаны смогут посетить музыкальные вечера, напоминающие о духовном наследии Ықыласа Дукенұлы, Амре Кашаубаева, Курмангазы Сагырбайұлы и Темирбека Жургенова. По инициативе народной артистки РК Айман Мусаходжаевой состоялся международный фестиваль искусств «Айман шақырады».

«Сегодня культуре уделяется большое внимание со стороны государственных органов. Стоит отметить, что увеличение уровня удовлетворенности населения культурным продуктом составляет 74 процента, планируется довести этот показатель до 80 процентов. Глава государства Касым-Жомарт говорил о поддержке талантливой творческой молодежи. В этом плане мы готовы поддержать ваши предложения, касающиеся реализации творческих инициатив по проведению конкурсов и фестивалей. Их тематика может повторяться. В частности, стоит активнее организовывать творческие смотры с целью популяризации традиционной народной музыки среди жыршы и термешы», - считает она.

«Бюджетное финансирование объектов и учреждений культуры зависит не только качества продукции, но и от партнерского участия государства. Только совместными усилиями можно достичь реальных результатов. Например, повышение уровня профессионализма поможет получить театру статус «академический», а через 10 лет достичь звания «национального» храма искусства. Таким образом, появляются способы, позволяющие решить проблемные вопросы, связанные с дефицитом кадров и повышением заработной платы», - сказала председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Роза Карибжанова.

Кроме того, Роза Карибжанова считает, что руководителям учреждений культуры люди необходимо создавать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли выступать на большой сцене.

В работе круглого стола приняли председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Роза Карибжанова, директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова, директор столичной Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева Ерлан Дакенов, также руководители региональных управлений культуры, областных филармоний и творческих коллективов из разных уголков страны.