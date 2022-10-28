Театр «Астана Балет» впервые выступит в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» отправляется на гастроли в Грузию. В течение двух дней, 14 и 15 ноября, на сцене Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили в Тбилиси столичный коллектив представит контрастную и изысканную программу, в которую вошли одноактные балеты «Саломея», «A Fuego Lento» и концертная программа «Наследие Великой степи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

«Для нас поездка в Грузию очень значимая, это огромная ответственность - впервые выступать на прославленной сцене, нам хочется показать высокое качество балетного мастерства. К выбору гастрольной афиши мы подошли с особым вниманием, выбор пал на наше основное направление – современный и неоклассический балет, а также на гордость нашего репертуара – национальный дивертисмент, признанный казахстанской и зарубежной публикой. Надеемся, творчество артистов и всей команды театра надолго останется в сердцах, а мы будем с нетерпением ждать встречи со зрителями», - отметил директор театра Александр Совостьянов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Астана Балет» является одним из ведущих хореографических коллективов Республики Казахстан и имеет тысячи поклонников по всему миру. Ведет активную гастрольно-концертную деятельность, как в стране, так и за рубежом: артисты выступали на самых престижных сценических площадках в Пекине и Шанхае (Китай), Париже (Франция), Вене (Австрия), Сеуле (Корея), Будапеште (Венгрия), Баку (Азербайджан), Нью-Йорке (США), Токио (Япония), Варшаве (Польша), Минске (Беларусь), Брюсселе (Бельгия), Милане (Италия), Монте-Карло (Монако), Дубае (ОАЭ).

В первый день вниманию ценителей высокого искусства будет представлен неоклассический балет «A Fuego Lento» Рикардо Амаранте на музыку Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги. Это свободный полет фантазии балетмейстера о любви и желании. Каждый номер представленного одноактного балета - это хореографические миниатюры с элементами самого темпераментного и чувственного танца – танго, в котором особая роль отведена виртуозной технике исполнения, подлинной пылкости и неподдельным чувствам. Ведь единственное, чего не терпит танго - это притворства и фальши, так как нет более надёжного «детектора лжи» для наших чувств и эмоций, чем объятия любимого человека...

В этот же день во втором отделении зрители увидят изумительный спектакль «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку Фазиля Сая в хореографии главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Библейский сюжет в авторской интерпретации позволит окунуться в яркий мир чувств, а сложные контрастные образы главных героев предоставят возможность публике приоткрыть завесу тайны человеческой души. Балетмейстер задается вечными вопросами о борьбе темного и светлого, но оставляет их без ответа, предлагая каждому самостоятельно сделать для себя выбор. Кульминацией спектакля станет танец юной Саломеи – эпизод необычайной популярности благодаря художникам, скульпторам и композиторам, запечатлевших его в своих творениях.

Во второй день столичный коллектив представит национальный дивертисмент «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри. Уникальный сборник танцевальных миниатюр, в котором гармонично сочетаются этнографический материал и современная хореография, но при этом сохраняется ощущение характера и неповторимого своеобразия национального танца, неизменно входит в гастрольную афишу театра. Эстетика, зрелищность, глубина и неповторимые художественные образы навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.