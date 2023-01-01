Театр «Астана Балет» представил афишу на январь

1 Января 2023, 09:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6, 7 и 8 января театр «Астана Балет» представит столичному зрителю сказочный и фееричный балет «Снежная королева» в постановке Георгия Ковтуна на музыку Радика Салимова, премьера которого с оглушительным успехом состоялась в декабре. Атмосферу настоящего музыкального волшебства и праздника создаст симфонический оркестр театра под руководством Элмара Бурибаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Спектакль по мотивам одноименной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена, в котором заняты не только артисты театра «Астана Балет», но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии, стал самым ожидаем событием культурной жизни столицы для зрителей всех возрастов. И это не преувеличение: билеты были раскуплены задолго до премьеры, а в январе театр открыл дополнительные дни показа. Многочисленные поклонники столичного театра смогут теперь приобщать детей к прекрасному искусству не только с помощью бессмертного «Щелкунчика», но и нового яркого и веселого спектакля. Спектакль оставляет после себя самые теплые чувства: радость от встречи с давно знакомыми героями, веру в настоящее чудо и счастливый финал.

14 января в «Астана Балет» состоится вечер камерной музыки «Suono nuovo». Столичный театр приглашает жителей и гостей города на встречу с прекрасной музыкой, которая, несомненно, подарит каждому чудесное настроение. Произведения, составляющие программу этого концерта, становятся спутниками многих поколений, проходят сквозь века, ничуть не теряя своей притягательности и глубины творческого замысла. Они навсегда покорили сердца публики и профессиональных музыкантов.

Великолепный состав исполнителей представит программу, объединившую сочинения гениальных композиторов: «Канон» И. Пахельбеля, «Квинтет для валторны и струнных» В. Моцарта, «Бранденбургский концерт» No6 и «Сюита No2: «Менуэт, Шутка» И. Баха, «Концерт для 2 виолончелей», «Концерт для 4 скрипок» и «Времена года: «Зима» А. Вивальди. Трудно переоценить силу божественного вдохновения, которым проведение наделило этих творцов. Их воздействие на душу, чувства, мысли как современников, так и последующих поколений огромно и неоспоримо.

27 и 28 января театр «Астана Балет» представит столичному зрителю спектакль Сергея Прокофьева «Золушка». Красочное действие балета разворачивается вокруг сюжета всем известной сказки о бедной девушке, которая волшебным образом становится сначала прекрасной гостьей королевского бала, а позже настоящей принцессой. История, рассказанная Шарлем Перро, как нельзя лучше подходит для балета: в ней есть и необыкновенные превращения, придворный бал, поэтичная история любви и всепобеждающий добрый финал.

Хореограф Надежда Калинина создала чудесный семейный спектакль, сдобренный искрометным юмором. Характерный почерк балетмейстера, который совмещает в себе несколько танцевальных направлений и техник, воспринимается с изумлением и восторгом. Потрясающие масштабные декорации и красочные костюмы, создание которых требовало кропотливой работы мастеров, завершают продуманное визуальное оформление спектакля. Так же волшебно и празднично прозвучит оркестр под руководством маэстро Армана Уразгалиева, достойно освоивший сложную и загадочную партитуру. В спектакле задействована вся балетная труппа театра, а также самые юные учащиеся Казахской национальной академии хореографии.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»