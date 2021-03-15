Театр «Астана Балет» поздравит казахстанцев с праздником Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии весеннего праздника равноденствия - Наурыз - 20 марта на сцене театра «Астана Балет» состоится «Вечер национальной хореографии», который погрузит зрителей в атмосферу настоящего путешествия по необъятной казахской степи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Независимости Казахстана, состоится при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В программу вечера войдет визитная карточка театра - концертная программа «Наследие Великой степи», которая неизменно входит в его гастрольную афишу. Публике представят творчество казахстанского хореографа Айгуль Тати – заслуженного деятеля Казахстана, одного из ведущих постановщиков казахских танцев в республике. Концертная программа гармонично сочетает в себе этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию.



