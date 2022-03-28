Театр «Астана Балет» подготовил яркую программу на апрель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» подготовил для зрителей интересную и разнообразную афишу на апрель, которую украсили шедевры балетного искусства, авторские спектакли и симфонический концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

1 и 2 апреля состоится премьера хореографической миниатюры «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана в постановке хореографа Стефана Жеромски. Столичная труппа представит один из самых известных черно-белых балетов, которые принесли Килиану мировое признание. Это женский балет под барабанную дробь «Drumming» Стива Райха. Каждый стук – как внутренний импульс, который способствует отточенным движениям балерин, приковывая взгляд зрителя.

Во втором отделении вечера будет представлен балет «Арканы судьбы», либретто и музыку к которому написала известная казахстанская исполнительница Карина Абдуллина, заслуженный деятель Казахстана. Хореографом выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана.

9 апреля состоится концерт симфонического оркестра Театра «Астана Балет» «Бетховен. Брамс. Биение сердца». В первом отделении будет представлен концерт для скрипки с оркестром D-dur Иоганнес Брамса. Солисткой выступит лауреат международных конкурсов, лауреат Фонда Первого Президента Каламкас Джумабаева. Во втором - Симфония №7 A-dur Людвиг ван Бетховена.

Замечательные произведения, с которыми вы встретитесь в этом концерте, относятся к самым узнаваемым и наиболее известным сочинениям великих композиторов. Их роднит гений их создателей, неизменная популярность и преданная любовь музыкантов и слушателей, неподвластная времени. Такие произведения неизменно притягивают, вновь и вновь очаровывают, поражают воображение и побуждают к размышлению.

15 и 16 апреля столичному зрителю представят легендарную поэму о любви «Козы Корпеш – Баян Сулу» в постановке Заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой, приуроченную ко дню влюбленных в Казахстане. Жемчужина романтических эпосов казахского народа, которая легла в основу сюжета, будто создана для балета с ее контрастами, противопоставлением добра и зла, любви и ненависти, преданности и предательства.

22 и 23 апреля состоится показ двухактного полотна «Султан Бейбарс» в постановке Мукарам Авахри. Канва постановки мягко ведёт зрителя в прошлое, раскрывая страницы удивительной жизни исторического персонажа, мамлюкского султана Египта и Сирии. В создании балета приняли участие талантливые деятели искусства Казахстана: либретто написал заслуженный деятель РК, поэт Бахыт Каирбеков, музыку к балету – Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев.

Идея о постановке балета на историческую тему принадлежит «Фонду развития и поддержки балета и национального танца» при поддержке Генерального партнера – АО «Самрук-Қазына».

29 апреля поклонникам хореографического искусства представят «Вечер одноактных балетов», в программу которого вошли «Серенада» Дж.Баланчина и «Арканы судьбы» М.Авахри.

«Серенада» на музыку «Серенады для струнного оркестра» П.Чайковского - признанный шедевр неоклассической хореографии, который украшает балетный репертуар любой мировой труппы, которая стремится идти в ногу со временем. Спектакль очаровывает с первой минуты: в нем заключена чистая красота хореографической фантазии, воплощенная на сцене талантливыми танцовщиками театра «Астана Балет». Балет Джорджа Баланчина подготовлен в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнен в соответствии со стандартами стиля и техники.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.