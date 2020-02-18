Те чувства, когда находишь человека, просто не передать словами - волонтер по поиску людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные волонтеры за несколько лет помогли найти более 1,5 тыс. человек по всему миру. Руководитель ОО «Волонтеры Астаны LIDER.KZ» Ольга Тультаева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как зарождалась группа.

«Наша организация зародилась в мае 2016 года. К сожалению, нас к этому подтолкнула одна общая беда: пропала малышка, которой был всего лишь год и шесть месяцев. Девочка по неосторожности утонула в реке Нура под столицей. Поиски велись как на суше, так и в воде. К сожалению, наши надежды не оправдались, и тело ребенка в воде нашел рыбак. После этого мы поняли, что нужны людям, которые попали в беду, мы все так прониклись этими поисками, что решили продолжать дело и помогать людям», - сказала Ольга Тультаева.

После поисков Эллины Кульдиной (утонувшей девочки - прим. ред.), О. Тультаева вместе с единомышленниками решили создать масштабное волонтерское движение по розыску без вести пропавших людей.

«Конечно, было очень тяжело поначалу собрать команду, очень тяжело было наладить отношение между новостными каналами, так как многие отказывались сотрудничать, - продолжает Ольга. - Но мелкими шажками мы добились того, к чему шли. Сегодня мы создали в 36 городах команды со своими координаторами. Это были неравнодушные, как и мы, люди, которым не безразлична судьба человека и которые тоже хотят быть полезными обществу. Со временем мы наладили связь с новостным каналами и сотрудниками полиции. В 2017 году дали название своему движению RINA.KZ».

Однако в феврале 2019 года часть команды отсоединилась от движения RINA.KZ. В результате была создана отдельная группа, которой дали название LIDER.KZ.

«В 2019 году по столице прошла официальная регистрация нашего движения, и теперь мы ОО «Волонтеры Астаны LIDER.KZ». Регистрация, конечно, ничего не изменила, но для нашей команды в Нур-Султане это более высокий статус.

Честно сказать, в нашей стране очень много организаций, которые занимаются помощью семьям. Но в Казахстане на тот момент групп, которые занимаются розыском без вести пропавших людей, было очень-очень мало. Мне ближе выйти на местность и искать человека, чем заниматься закупом продуктов и так далее. Честно говоря, даже не могу сказать, чем мне это ближе. Нравится просто искать людей, возможно, потому что я хотела пойти учиться на сотрудника полиции, но не получилось», - делится волонтер.

За этот недолгий срок дружной команде волонтеров удалось найти и спасти немало людей. Причем поиски пропавших людей они осуществляли не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны.

«С 2016 года в розыске у нас было более 3,5 тыс. людей. Это с учетом утери родственных связей, граждане, которые пропали в России, Узбекистане, Кыргызстане, Турции и так далее. Найденных по всему миру около 1,5 тыс. человек (были найдены и нами, и сотрудниками полиции, и вернувшиеся сами). По Нур-Султану на данный момент в розыске официально находятся 70 без вести пропавших, более 150 человек ищут из-за утери родственной связи. За все время нашего существования мы помогли вернуть более 40 человек – это те, кого мы сами смогли найти.

Движение «Волонтеры Астаны LIDER.KZ» насчитывает более 50 человек.

«Кроме того, есть внештатные сотрудники, которые не сидят у нас в чате, но активно помогают нам, если это необходимо», - добавила девушка.

Она призналась, что население гораздо активнее реагирует и оказывает помощь в случае, если пропадает ребенок или пожилой человек.

«Тогда все помогают с рассылкой, оклейкой, поиском, не важно, это волонтер либо просто проходящий мимо человек. Но когда пропадают люди среднего возраста, реакция, конечно, есть, но уже не такая. Почему-то люди думают, что человек нагуляется и вернется. Да, есть и такие, которые по непонятным причинам исчезают, а потом возвращаются как ни в чем не бывало и удивляются: а зачем вы меня в розыск объявили, я же тут, подумаешь на пару дней пропал. Но есть такие, которые не просто так пропадают, а действительно попадают в неприятности – провалился в колодец и так далее. Случаев очень много», - подчеркнула руководитель волонтерского движения.

Ольга лишь посетовала на отсутствие необходимого инвентаря при поисках пропавших, однако выразила надежду, что со временем все это у волонтеров появится.

«В планах, конечно, есть много чего. Наконец, стать полноценными волонтерами, у которых будет весь необходимый инвентарь для поисков, точнее - рации, тепловизор, дрон, очень мощные фонари (а не наши телефоны, которые на морозе замерзают и отключаются). Так как работаем за «спасибо», мы не можем себе позволить моментально всё для поисков закупить. Это стоит очень больших денег, но мелкими шажками, думаю, мы этого всего добьемся и не только этого, а намного больше, чем хотим.

Хотелось бы, чтобы люди понимали, что волонтеры нужны всегда, неважно, сколько тебе лет, главное – чтобы было желание действительно быть полезным и приносить в этот мир добро и пользу. У нас всегда была и будет нехватка людей, на поисках на оклейке, чем нас больше, тем быстрее будет результат», - констатировала волонтер.

Опыт девушки по привлечению людей к движению говорит о том, что многие желающие стать волонтерами, в первую очередь, спрашивают о заработной плате, и очень удивляются, когда слышат об отсутствии вознаграждения.

«Почему-то многие не хотят заниматься поиском людей безвозмездно и спрашивают: «А сколько у вас зарплата?». Говоришь, что ее нет, сразу ответ: «Нет, спасибо», - сетует Ольга. - Ведь волонтер - это человек, который помогает не за деньги, а для души, приятно же слышать благодарность за сделанное добро. Те чувства, когда мы находим человека, просто не передать словами: радость, эмоции, адреналин. Если находишь человека живым и здоровым, появляется желание помогать еще больше. Но когда находишь человека погибшим, почему-то винишь себя, что не смог найти его раньше, когда он был еще жив, и можно было всё исправить», - заключила девушка.