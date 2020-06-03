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Тбилисский аэропорт готовится к приему пассажиров
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Тбилисский аэропорт отвечает всем эпидемиологическим стандартам безопасности в период пандемии коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».
Глава Минэкономики побывала в аэропорту и ознакомилась с процессом подготовки к возобновлению полетов и безопасного передвижения пассажиров.
Грузия с 1 июля планирует открыть границы для международных визитеров. Правительство ведет активные переговоры о возобновлении авиасообщения с разными странами и авиакомпаниями, которые обеспечат перелеты по новым правилам в условиях пандемии.
«Важно, чтобы вся инфраструктура, в том числе международные аэропорты, были готовы в соответствии с международными стандартами и отвечали всем эпидемиологическим стандартам безопасности, чтобы обеспечить максимально безопасный прием туристов, а также вылет наших граждан», сказала Турнава.
Оператор Тбилисского аэропорта – компания «TAV Georgia» заявляет, что уже обеспечила все требования Минздрава по безопасной перевозке пассажиров.
На входах в аэропорту установлены аппараты для дезинфекции рук, специальные видеосканеры для измерения температуры пассажиров. Также специальными стикерами отмечены безопасные расстояния между терминалами взлета и посадки, а на регистрационных стойках установлены защитные щиты для предотвращения прямого контакта между пассажирами и сотрудниками аэропорта.Фото: kavkazplus.com
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