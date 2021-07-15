Тазы из Карагандинской области стал победителем республиканских соревнований

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошли республиканские соревнования собак породы тазы. В них участвовало около 40 представителей этой породы из разных регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем стал тазы по кличке Сарыбас из Актогайского района Карагандинской области.

«Сарыбасу два года, он чистокровный казахский тазы. В этом году он уже занял шесть первых мест в областных и республиканских соревнованиях», – рассказал хозяин тазы Арман Оралхан.

По словам Армана, главная цель таких соревнований – сохранить национальные ценности, а именно тазы. А также определить самого быстрого представителя этой породы борзых.

Дистанции на соревнованиях бывают разные – до двух километров. В Кокшетау собаки бежали 1,3 километра. Среди 30 финалистов Сарыбас стал первым.

«Я считаю, что каждый казах должен держать тазы и уметь ездить верхом на коне. У меня тазы были с детства, и по сей день я занимаюсь ими. За собаками нужен особый уход, я им готовлю специальную еду. Сейчас у меня их три – Сарыбас, Сункар и Аккиик. Но Сарыбас особенный. Только его выставляю на соревнования. В будущем хочу вырастить щенков Сарыбаса. В планах и дальше участвовать в соревнованиях», – отметил Арман Оралхан.