Тазы из Карагандинской области стал победителем республиканских соревнований
Победителем стал тазы по кличке Сарыбас из Актогайского района Карагандинской области.
«Сарыбасу два года, он чистокровный казахский тазы. В этом году он уже занял шесть первых мест в областных и республиканских соревнованиях», – рассказал хозяин тазы Арман Оралхан.
По словам Армана, главная цель таких соревнований – сохранить национальные ценности, а именно тазы. А также определить самого быстрого представителя этой породы борзых.
Дистанции на соревнованиях бывают разные – до двух километров. В Кокшетау собаки бежали 1,3 километра. Среди 30 финалистов Сарыбас стал первым.
«Я считаю, что каждый казах должен держать тазы и уметь ездить верхом на коне. У меня тазы были с детства, и по сей день я занимаюсь ими. За собаками нужен особый уход, я им готовлю специальную еду. Сейчас у меня их три – Сарыбас, Сункар и Аккиик. Но Сарыбас особенный. Только его выставляю на соревнования. В будущем хочу вырастить щенков Сарыбаса. В планах и дальше участвовать в соревнованиях», – отметил Арман Оралхан.