«Таза табиғат»: более 20 тысяч саженцев высадили в Кызылординской области

КЫЩЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В национальном экологическом проекте «Таза табиғат», реализуемом Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК по поручению Президента страны, приняли участие и жители Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭГПР РК.

В акции по посадке деревьев приняли участие более 6 тыс. жителей региона, которые посадили более 20 тыс. саженцев черного дерева, фруктовых деревьев, которые приспособлены к местному климату. Также государственные служащие внесли свой вклад в акцию и высадили около 300 деревьев в парке имени Первого Президента.

В мероприятии приняла участие и аким региона Гульшара Абдыкаликова.

«От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз мейрамы! Я считаю, что уважение к родной земле и ее природе – это наш гражданский долг, и озеленение родного края, где мы живем, должно стать нашим образом жизни и повседневной работой. Призываю жителей земли Сыра принять активное участие в этом благородном деле», - подчеркнула глава региона.

Отметим, в ближайшие 5 лет в области планируется высадить 178 миллионов деревьев, устойчивых к климату региона. Кроме того, до конца года на высохшей части Аральского моря будет высажено более 1 млн 800 тыс. саксаулов.