В Северо-Казахстанской области активисты партии AMANAT, спортсмены, работники здравоохранения, молодёжь, пенсионеры и депутаты собрали за сутки 105 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы филиала партии, в еженедельной акции «Таза бейсенбі», организованной в рамках общенационального проекта «Таза Qazaqstan», участвуют около 800 человек.

— Самый большой участок с мусором — в Петропавловске, в 20-м микрорайоне. Там собрали 60 тонн мусора. Задействовали пять единиц техники, предоставленные ТОО «Новинтех и ТОО «Коммунхоз», свыше 100 волонтёров и активистов подключились. Работа будет проходить на еженедельной основе, — сказал исполнительный секретарь филиала партии Женис Асанов.

Фото: филиал партии AMANAT

В рамках акции «Таза бейсенбі» во всех регионах предварительно составили карты загрязнённых территорий населённых пунктов. Каждый четверг партийцы, активисты, представители госорганов, НПО и неравнодушные граждане будут выходить на очистку территорий от мусора и их облагораживание.

— В последующем за каждым загрязнённым участком будут закреплены первичные партийные организации и филиалы партии для поддержания порядка и чистоты, а также для решения вопросов благоустройства, — добавили в пресс-службе.

Фото: филиал партии AMANAT