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    14:29, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Таза Qazaqstan — более 100 тонн мусора за сутки собрали в СКО

    мусор
    Фото: филиал партии AMANAT

    В Северо-Казахстанской области активисты партии AMANAT, спортсмены, работники здравоохранения, молодёжь, пенсионеры и депутаты собрали за сутки 105 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы филиала партии, в еженедельной акции «Таза бейсенбі», организованной в рамках общенационального проекта «Таза Qazaqstan», участвуют около 800 человек.

    — Самый большой участок с мусором — в Петропавловске, в 20-м микрорайоне. Там собрали 60 тонн мусора. Задействовали пять единиц техники, предоставленные ТОО «Новинтех и ТОО «Коммунхоз», свыше 100 волонтёров и активистов подключились. Работа будет проходить на еженедельной основе, — сказал исполнительный секретарь филиала партии Женис Асанов.

    мусор
    Фото: филиал партии AMANAT

    В рамках акции «Таза бейсенбі» во всех регионах предварительно составили карты загрязнённых территорий населённых пунктов. Каждый четверг партийцы, активисты, представители госорганов, НПО и неравнодушные граждане будут выходить на очистку территорий от мусора и их облагораживание.

    — В последующем за каждым загрязнённым участком будут закреплены первичные партийные организации и филиалы партии для поддержания порядка и чистоты, а также для решения вопросов благоустройства, — добавили в пресс-службе.

    мусор
    Фото: филиал партии AMANAT
    мусор
    Фото: филиал партии AMANAT

     

    Теги:
    AMANAT Таза Қазақстан Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Мусор Общество Молодежь
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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