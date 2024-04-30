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    18:02, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Таза Қазақстан: жамбылская молодежь организовала зеленый флешмоб

    Таза Қазақстан: жамбылская молодежь организовала зеленый флешмоб
    Фото: акимат Жамбылской области

    Жамбылская молодежь организовала флешмоб «Өнегелі ұрпақ – Ұлт Болашағы», в рамках которого высадила саженцы деревьев, передает агентство Kazinform. 

    С начала экологической акции «Таза Қазақстан» молодежь региона активно принимает участие в уборке и субботниках в рамках недель «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», а также оказывает посильную помощь в посадке деревьев.

    Таза Қазақстан: жамбылская молодежь организовала зеленый флешмоб
    Фото: акимат Жамбылской области

    Во флешмобе «Өнегелі ұрпақ» приняли участие ветераны и пожилые люди, волонтеры, студенческая молодежь. Во время флешмоба на аллее молодежи были высажены саженцы деревьев. 

    - Мы, активная молодежь, хотим внести свой вклад в акцию, призвать всех жителей к активному участию в ней. Это цель нашего флешмоба, который мы организовали сегодня. Результат был даже выше, чем мы ожидали. Благодарю друзей, ровесников, принявших участие в акции, - сказал активный молодой человек А. Нарегеев.

    Как отмечают организаторы флешмоба, воспитание молодежи - это вклад в будущее нашего общества. Подрастающее и старшее поколение прилагают совместные усилия, чтобы сохранить наследие Казахстана.

    Теги:
    Таза Қазақстан Жамбылская область Экология Акимат Волонтеры Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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