«Таза Қазақстан»: в области Улытау до конца года будет высажено 30 тысяч деревьев

Сегодня аким области Улытау Дастан Рыспеков на заседании Правительства выступил с докладом о ходе реализации мероприятий в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» в регионе.

По словам главы региона, на сегодняшний день в области уже высажено более 19 тысяч саженцев. Работы по озеленению продолжатся и в осенний период, а к концу года общее количество высаженных деревьев будет доведено до 30 тысяч.

Фото: акимат области Улытау

Наряду с этим в регионе на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия, направленные на обеспечение чистоты окружающей среды. С начала года организовано 238 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 1672 административных правонарушения. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 4,3 млн тенге.

В целях формирования экологической культуры с начала года на территории области проведено более 14 экологических акций и субботников. В результате вывезено 3,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов и очищено 917 гектаров территории.

Одним из вопросов, находящихся на особом контроле, остается ликвидация несанкционированных свалок. По данным АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», в 2026 году на территории области выявлено 100 несанкционированных свалок. На сегодняшний день ликвидировано 93 из них, завершить работы по устранению оставшихся семи планируется до конца июля текущего года.

Кроме того, в городе Жезказган при поддержке АО «Фонд развития промышленности» реализуется проект по переработке макулатуры и резинотехнических изделий. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге. После ввода предприятия в эксплуатацию его мощность позволит перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год. Завершение реализации проекта запланировано на 2027 год.