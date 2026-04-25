«Таза Қазақстан»: в этнопарке Караганды высадили 1500 деревьев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт масштабной экологической акции и обратился к участникам.

Фото: акимат Караганды

В Караганде в этот день главной зоной озеленения стал этнопарк имени 10-летия независимости Казахстана. Здесь собралось около пяти тысяч человек: общественники, молодёжь, волонтёры и не равнодушные к окружающей среде жители. Они высадили полторы тысячи саженцев сосны, берёзы и тополя.

Аким области Ермагамбет Булекпаев поблагодарил участников за неравнодушие к родному краю и вклад в создание комфортной, зелёной городской среды.

— По инициативе Президента страны два года назад стартовал национальный проект «Таза Қазақстан». Жители нашей области активно участвуют: сажают деревья, убирают мусор, приводят в порядок свои дворы. Бизнес не остался в стороне: коллективы предприятий поддержали инициативу. Будем все вместе дальше продолжать работу. В целом по области в этом году будет посажено порядка 60 тысяч деревьев. Конечно, каждому саженцу необходимо обеспечить правильный уход, и в этом важны рекомендации специалистов, — отметил Ермагамбет Булекпаев.

В формировании экологической культуры большая роль отводится молодёжи.

В своём обращении это ещё раз подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» по Карагандинской области Султан Шаймаганбет уверен, что каждое участие в экологической акции не проходит бесследно.

— Сегодня здесь собралось много молодёжи. «Таза Қазақстан» — очень нужная идеологема. Посадив дерево, молодые люди задумываются об ответственности, что надо дальше ухаживать, следить за ростом. Это побуждает, чтобы больше узнать о растениях, как их правильно сажать и выращивать, — говорит лидер зелёного движения.

В этнопарке также посадили 200 саженцев ирги, которые привезли из Каркаралинского национального парка.

Своей инициативой сотрудники показали: «Таза Қазақстан» идёт в унисон с международной экологической акцией «Марш парков».