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    13:04, 29 Август 2024 | GMT +6

    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области прошла акция «Памятник – история страны»

    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области прошла акция «Памятник – история страны»
    Фото: акимат Акюбинской области

    В рамках «Таза Қазақстан» в Актюбинской области 29 августа состоялась акция «Ескерткіш – ел тарихы» («Памятник – история страны»). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Молодежь региона приняла активное участие в акции. 

    — Мы считаем своим долгом внести свой вклад в сохранение культурно-исторического наследия, памяти о великих деятелях нашего народа. Эту работу мы будем продолжать, — сказала лидер молодежной организации «Жас инвент» Дана Жусип.

    Главная цель акции — привлечь внимание жителей области к вопросам сохранения культурно-исторического наследия.

    В Актюбинской области ведется плановая работа по реставрации памятников, восстановлению их первоначального облика. Ведь благодаря им сохраняется связь с прошлым и передается наследие будущим поколениям.

    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области состоялась акция «Памятник – история страны»
    Фото: акимат Акюбинской области

    Акция «Ескерткіш — ел тарихы» прошла у памятника-обелиска воинам-интернационалистам и Мемориала жертвам голода и политических репрессий.

    Активисты молодежной организации «Жас Инвент» убрали мусор на территории вокруг памятников, а подрядные организации поменяли потрескавшуюся облицовочную плитку, обновили освещение памятника.

    Акция по ремонту, благоустройству и уборке территории вокруг памятников прошла во всех районах области.

    Всего в Актюбинской области насчитывается 863 памятника, включенных в государственный реестр. Из них 9 — республиканского, остальные — местного значения. Есть также археологические памятники — 669, памятники монументального искусства — 58, памятники градостроительства и архитектуры — 87, ансамбли — 6, сакральные объекты — 43. Кроме того, в списке предварительного учета объектов историко-культурного наследия зарегистрирован 1431 объект.

    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области состоялась акция «Памятник – история страны»
    Фото: акимат Акюбинской области
    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области состоялась акция «Памятник – история страны»
    Фото: акимат Акюбинской области
    «Таза Қазақстан»: в Актюбинской области состоялась акция «Памятник – история страны»
    Фото: акимат Акюбинской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Экология Общество Актюбинская область Молодежь Волонтерство Памятник
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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