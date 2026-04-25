    16:50, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    «Таза Қазақстан»: сотрудники Аппарата Правительства приняли участие в субботнике

    Сотрудники Аппарата Правительства Республики Казахстан во главе с Премьер-министром и вице-премьерами приняли участие в субботнике на территории комплекса EXPO, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Экологическая акция прошла в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан», ключевые принципы которой направлены на формирование бережного отношения к природе, защиту окружающей среды и закреплены в новой Конституции РК.

    В ходе субботника на территории делового комплекса EXPO было высажено 130 деревьев, в том числе ива белая, липа мелколистная и клен остролистный.

    Экологические мероприятия охватили все регионы страны. Проведены работы по посадке деревьев, уборке прилегающих территорий и очистке прибрежных участков водоемов.

    Всего в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 25 апреля т.г. приняли участие свыше 980 тысяч человек, высажено более 253 тысяч деревьев, убрано порядка 46 тысяч га территорий. В крупных городах к субботнику присоединились около 170 тысяч участников: 120 тысяч человек в Астане и в Алматы – 52 тысячи человек.

    Жанара Мухамедиярова
