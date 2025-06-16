«Таза Қазақстан»: как будут формировать экологическую культуру в Алматы

28 апреля этого года городской маслихат утвердил план по реализации Концепции «Таза Қазақстан» на 2025–2029 годы.

План разработан на основе утвержденного постановлением Правительства Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы.

Реализация городского плана возложена на управление экологии Алматы. В связи с этим агентство Kazinform направило запрос в ведомство с просьбой разъяснить, какие мероприятия предусмотрены утвержденным планом.

По данным управления, реализация плана не потребует дополнительного финансирования — все мероприятия будут осуществляться в рамках текущей деятельности.

План состоит из трех основных направлений:

Экологическое мышление, включая меры по стимулированию экологической ответственности; Экологическое образование; Экологическое просвещение и информационное освещение.

— В рамках этих трех направлений предусмотрено 45 краткосрочных и долгосрочных мероприятий. Среди краткосрочных целей — увеличение количества камер для фиксации экологических правонарушений, развитие автоматизированного мониторинга состояния окружающей среды, инвентаризация зеленых насаждений, создание инфраструктуры для использования велосипедного транспорта и зарядных станций для электромобилей, а также проработка вопроса о введении кэшбэков за проезд на общественном транспорте. Остальные 38 пунктов относятся к долгосрочным задачам, — говорится в ответе заместителя руководителя управления экологии Мадияра Кожекенова.

Кроме того, представитель ведомства рассказал о мероприятиях, уже реализованных в рамках проекта «Алматы — наш общий дом» программы «Таза Қазақстан». По его словам, среди школьников и воспитанников детсадов была проведена экоакция по сбору пластиковых крышек — удалось собрать несколько миллионов крышек.

Также в Алматы запущена новая экологическая инициатива по сбору и переработке текстильной продукции — за месяц жители города сдали более 20 тысяч ненужных вещей.

— С марта по апрель были проведены акции «Чистое предприятие — чистый регион», «Чистый берег», акция по посадке деревьев с участием школьников «Будущее сажаем вместе», «Посади свое дерево», экочеллендж среди выпускников «Посадка деревьев выпускниками», акция для предприятий «Дерево для города», акция «Сдай просроченное лекарство — сохрани природу», акция «Добрая крышечка», инициатива «Зеленый двор», а также конкурс «Чистый двор — чистый город/район». К 80-летию Победы был организован субботник, в котором приняли участие 50 тысяч человек — собрано 10 тысяч м³ мусора, высажено 439 саженцев, — сообщил Мадияр Кожекенов.

В Алматы проходит акция «Чистый воздух», направленная на борьбу с загрязнением воздуха от автотранспорта. Контроль за автомобилями ведется на 19 стационарных и трех мобильных экопостах.

Ранее коллектив Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».



