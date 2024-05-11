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    12:40, 11 Май 2024 | GMT +6

    Таза Қазақстан: акмолинцы вышли на очистку побережий рек, озер и родников

    акмолинцы вышли на очистку побережья рек, озер и родников
    Фото: УВП Акмолинской области

    Акмолинская область богата живописными своими озерами, реками, соохранившими свою историю в народных преданиях и воспетыми акынами и писателями. Сегодня в рамках декады «Мөлдір бұлақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» жители сел и ауылов после долгой зимы вышли на очистку побережья рек, озер и родников, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики.

    акмолинцы вышли на очистку побережья рек, озер и родников
    Фото: УВП Акмолинской области

    Особенно интенсивно работа проводилась на территории Бурабайского, Атбасарского, Аршалынского, Ерейментауского, Коргалжынского, Зерендинского районов и города Кокшетау, богатых естественными водоемами.

    К примеру, в селе Новосельское Атбасарского района прошел субботник у водоема реки Жыланды. Жители и активная молодежь Сергеевского сельского округа очистили от мусора берег реки Есиль. Далее экологическая акция продолжилась в селе Бастау.

    акмолинцы вышли на очистку побережья рек, озер и родников
    Фото: УВП Акмолинской области

    В селах Новомарковка, Койтас, Бестогай, Олжабай батыр, Акмырза Ерейментауского района также прошли акции по очистке береговой линии рек Өлеңті и Карибай.

    В Аршалынском района прошла массовая уборка прибрежных участков реки Есиль, берегов озер малая и большая Сараба, окрестностей озера Анарколь. На участие в экологической акции отозвалось более 1 500 аршалынцев. Совместными усилиями жителей было очищено 22,5 км береговой линии и вывезено порядка 63 тонн мусора.

    Самая масштабная экологическая акция в рамках недели «Мөлдір бұлақ» прошла в «Казахстанской жемчужине» — Бурабае.

    Как отметил аким Бурабайского района Арай Садыков, в рамках акции приняли участие жители поселка Бурабай, волонтеры, лидеры молодежных организаций, медицинских и образовательных учреждений, государственные служащие, а также ветераны спорта и творческой интеллегенции — в общей сложности порядка 3 тысяч человек.

    акмолинцы вышли на очистку побережья рек, озер и родников
    Фото: УВП Акмолинской области

    — Как регион, который принимает более 1 миллиона туристов в год, мы всегда уделяем особое внимание вопросу чистоты. С начала экологической акции «Таза Қазақстан» собрано более 12 тысяч тонн мусора. Сегодня мы очистим территорию озер, расположенных в поселке Бурабай и в городе Щучинске, — уточнил Арай Садыков.

    По области в эти дни запланировано порядка 300 экологических мероприятий с участием около 250 тысяч человек.

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Экология Акимат Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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