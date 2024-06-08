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    14:40, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Акция «Таза Қазақстан»: свыше 120 тонн мусора собрали актюбинцы

    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актюбинской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошел общегородской субботник. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Субботники прошли по всей области. В городе санитарную уборку провели в Центральном парке, Триатлон-парке, на Аллее влюбленных и в других местах.

    Вместе с главой региона Асхатом Шахаровым в субботнике приняли участие депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и организаций, трудовые отряды «Жасыл ел».

    Асхат Шахаров в беседе с бойцами трудотрядов отметил, что важно беречь природу, и что большой вклад в это вносит молодежь. Более 70 молодых людей подметали тротуары на Аллее влюбленных и собирали сухую траву.

    Глава региона также присоединился к тем, кто убирался на территории Триатлон-парка. Зеленая зона была засорена мусором и сухостоем. Здесь мусор собирали около ста человек.

    В ходе общегородского субботника было собрано более 120 тонн мусора. В этот день мусор бесплатно принимался на полигоне.

    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области
    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области
    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области
    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области
    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области
    мусор, субботник, Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Мусор Экология Акимат Общество Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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