Акция «Таза Қазақстан»: свыше 120 тонн мусора собрали актюбинцы

В Актюбинской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошел общегородской субботник. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Субботники прошли по всей области. В городе санитарную уборку провели в Центральном парке, Триатлон-парке, на Аллее влюбленных и в других местах.

Вместе с главой региона Асхатом Шахаровым в субботнике приняли участие депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и организаций, трудовые отряды «Жасыл ел».

Асхат Шахаров в беседе с бойцами трудотрядов отметил, что важно беречь природу, и что большой вклад в это вносит молодежь. Более 70 молодых людей подметали тротуары на Аллее влюбленных и собирали сухую траву.

Глава региона также присоединился к тем, кто убирался на территории Триатлон-парка. Зеленая зона была засорена мусором и сухостоем. Здесь мусор собирали около ста человек.

В ходе общегородского субботника было собрано более 120 тонн мусора. В этот день мусор бесплатно принимался на полигоне.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области