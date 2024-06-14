«Таза Казахстан»: в Рудном прошел экопоход на берегу Тобола

Ряд экологических мероприятий, которые проходят в рамках республиканской акции «Таза Казахстан», продолжаются в Костанайской области. В необычном формате Молодежный ресурсный центр совместно с сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям Рудного и активистам города провели тимбилдинг «Спортивный экопоход» и тренинг по безопасному поведению на водоемах. Как прошло мероприятие — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform

Старт мероприятию был дан в 8:00. Около 40 участников собрались на побережье Тобола, где общими усилиями собрали пластик, пакеты и прочий мусор.

— Значимость проведения общенациональной кампании «Таза Казахстан» Глава государства подчеркнул в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». Как отметил наш Президент: «Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь», — отметили в Молодежном ресурсном центре Рудного.

Также в ведомстве рассказали, что спортивный экопоход направлен на культивирование в общественном сознании экологически ответственного поведения населения, в том числе молодежи и бережного отношения к природе.

Фото: акимат города Рудного

Своими впечатлениями поделились и участники экоакции. По словам юных работников отрядов «Жасыл Ел», благодаря республиканской волне экологического движения под эгидой «Таза Казахстан» есть возможность внести свой вклад в развитие страны, улучшить внешний облик и сделать родную местность еще лучше.

Фото: акимат города Рудного

После уборки спасатели организовали полезный тренинг: участникам продемонстрировали с помощью макетов и спецоборудования правила поведения на водоемах, а также принципы по соблюдению техники пожарной безопасности. В развлекательной части студенты Рудненского социального-гуманитарного колледжа устроили музыкальную разминку, спортивные состязания и квест. По завершению были выбраны победители в следующих номинациях: «Лучшая команда» и «Самый большой мешок мусора».

Фото: акимат города Рудного

Стоит отметить, что рабочие отряды «Жасыл Ел» начали свою деятельность по очистке и благоустройству города Рудного с 3 июня этого года. Всего за летний период планируется привлечь к работе по благоустройству 150 бойцов и 15 командиров. Экологические бойцы не только трудятся на благо города, но и оказывают помощь в уборке территорий Центрам по оказанию специальных социальных услуг № 1,2.