«Таза қала» в Бурабае: эксперты оценили уровень курорта

Бурабай — одно из самых популярных мест отдыха в Казахстане, ежегодно принимающее более миллиона туристов. Программа «Таза қала» на телеканале Jibek Joly оценила нынешнее состояние курорта, а также изучила преимущества и проблемные вопросы туризма в Акмолинской области, передает корреспондент агетнтства Kazinform.

Голубые озера, сосновые леса, исторические достопримечательности и современные туристические центры делают регион все более привлекательным для отдыхающих. Однако с ростом туристического потока все более актуальными становятся вопросы чистоты, инфраструктуры и сохранения природных территорий.

Бөлектау: вид прекрасный, а ухода достаточно?

Акмолинская область — регион, где сочетаются природная красота, богатое историческое наследие и современная туристическая инфраструктура. Здесь можно не только полюбоваться голубыми озерами и сосновыми лесами, но и познакомиться с историческими местами — от культуры Ботай до пещеры Кенесары, посетить интерактивные музеи, этноаулы и мараловые хозяйства.

Детские игровые и познавательные центры, десятки километров велодорожек, смотровые площадки и зоны отдыха делают регион ещё более привлекательным для туристов.

В регионе оборудовано несколько смотровых площадок. В прошлом году для обеспечения безопасности посетителей природных территорий здесь построили семь таких объектов. Они спроектированы с учетом принципов снижения нагрузки на экосистему и минимального воздействия на окружающую среду.

Кадр из видео

Одна из них расположена на горе Бөлектау, на высоте 147 метров над уровнем моря. Здесь установлена необычная смотровая площадка в форме парящего орла. Поднявшихся на вершину туристов встречает впечатляющая панорама Бурабая.

По дороге к смотровой площадке Бөлектау установлено несколько табличек с надписью «Не мусорить!». Однако ни одного мусорного контейнера замечено не было.

В результате у подножия горы нередко можно увидеть разбросанный мусор. Часть его, вероятно, приносит ветер, другая остается после отдыхающих. Пластиковые бутылки, пищевые отходы и бытовой мусор портят вид природной территории. При этом у подножия Бөлектау мусорные контейнеры имеются.

В свою очередь, Дирекция национального природного парка подчеркивает, что отсутствие мусорных контейнеров непосредственно на отдельных природных маршрутах не означает отсутствие работы по уборке территории.

— За семь месяцев 2026 года с территории ГНПП «Бурабай» вывезено 2 850 кубометров твердых бытовых отходов, а в период высокой туристической нагрузки на наиболее посещаемых локациях вывоз мусора осуществляется до 6-8 раз в сутки. Вместе с тем парк последовательно стремится менять сам подход к обращению с отходами на природных территориях. Международная практика экологического туризма основана на принципе «принес с собой — унеси с собой»: мусор не должен оставаться в лесу ни на земле, ни в урне на туристской тропе. Это один из базовых принципов концепции Leave No Trace, применяемой на особо охраняемых природных территориях во многих странах мира. Поэтому задача заключается не в увеличении количества контейнеров и частоты их вывоза, но и в формировании ответственности самого посетителя за отходы, которые он создает, — подчеркивает дирекция национального парка.

При этом, как отмечают в Дирекции нацпарка, важно различать благоустроенную рекреационную территорию и природный маршрут на особо охраняемой природной территории.

— Национальный парк не является городским общественным пространством, где инфраструктура должна размещаться через определенные интервалы. Избыточное количество объектов непосредственно в природной среде само по себе увеличивает антропогенную нагрузку. Поэтому инфраструктура должна концентрироваться там, где ее размещение действительно необходимо и допустимо, а на природных маршрутах должен действовать другой принцип: минимальное вмешательство в экосистему и максимальная ответственность посетителя, — добавили в ГНПП «Бурабай».

Вандализм и мусор

Бурабай — живописный край, вобравший в себя множество природных богатств. Однако есть и явления, которые портят его красоту. Одни из них — мусор и вандализм.

Кадр из видео

На берегах озер курорта также можно увидеть беспорядочно разбросанные пластиковые бутылки, остатки еды и одноразовую посуду — явные следы пребывания отдыхающих. Судя по всему, мусорные контейнеры также не всегда вывозятся своевременно.

Через некоторое время специалисты, отвечающие за чистоту и порядок на территории, прокомментировали ситуацию.

— Это мусорные контейнеры другой организации. Здесь собираются пластиковые отходы, пригодные для переработки. Обычно их очищают каждые три-четыре дня, — говорит государственный инспектор Бурабайского государственного национального природного парка Арман Елубаев.

Еще одна актуальная проблема Бурабая — вандализм. Надписи на скалах и природных объектах по-прежнему не редкость. На многих камнях можно увидеть различные надписи, оставленные посетителями. В некоторых местах отдыха также повреждены скамейки и объекты инфраструктуры.

Кадр из видео

По мнению специалистов по охране природы, подобные действия не только портят облик региона, но и негативно влияют на сохранение природного наследия. Поэтому наряду с развитием туристической инфраструктуры на повестке остаётся повышение экологической культуры посетителей.

Пещера Кенесары осталась без внимания?

Одна из самых известных исторических достопримечательностей Бурабая — пещера Кенесары. Однако инфраструктура популярного среди туристов объекта пока оставляет желать лучшего.

Зада Ташенова, много лет работающая гидом в регионе и хорошо знающая историю и особенности местности, говорит, что по дороге к пещере посетители сталкиваются с многочисленными неудобствами и даже рисками.

— На территории национального парка для посещения пещеры туристам обозначен пеший маршрут. То есть от поляны Абылай хана до пещеры Кенесары — пять километров, соответственно, обратный путь также составляет пять километров, — говорит гид.

Кадр из видео

Однако специальной пешеходной дорожки на этом маршруте нет. В сухую погоду поднимается пыль, а во время дождя передвигаться по дороге становится ещё сложнее.

Добравшихся до пещеры туристов встречает еще одна проблема — лестница, по которой необходимо подниматься, не ремонтировалась около 30 лет.

— Лесники стараются ремонтировать ее своими силами. Мы относимся к этому месту с большим уважением, поскольку именно здесь во время охоты останавливался и отдыхал последний казахский хан Кенесары Касымулы. Поэтому туристы, приезжающие сюда, тоже должны чувствовать это уважение. С каждым годом число посетителей растет. Но мы переживаем, что туристы могут поскользнуться и упасть на этой лестнице, — говорит Зада Ташенова.

Пещеру Кенесары ежедневно посещают десятки туристов. Однако необходимые условия для комфортного пребывания здесь созданы не в полной мере. Туристы часто обращают внимание на отсутствие туалета возле пещеры и поднимают вопрос о необходимости решения этой проблемы.

Кадр из видео

Однако, как уточнили в ГНПП «Бурабай», маршрут к пещере Кенесары проходит по территории с особым природоохранным режимом.

— Автомобильное движение для посетителей здесь запрещено: добраться до объекта можно пешком либо на велосипеде. Необходимой инженерной инфраструктуры на данной территории нет. При этом создание стационарного санитарного объекта требует постоянного обслуживания, санитарного контроля, подвоза или отвода воды, вывоза отходов и регулярного доступа обслуживающего транспорта. Размещение биотуалета также не представляется возможным: без постоянного обслуживания и организованной утилизации отходов он может стать дополнительным источником санитарной и экологической нагрузки. В условиях особо охраняемой природной территории любое инфраструктурное решение должно оцениваться прежде всего с точки зрения его воздействия на природный комплекс, — пояснили в нацпарке.

Истоки культуры коневодства — Ботай

Когда говорят о Бурабае, большинство прежде всего представляет живописную природу с ее озерами и лесами. Однако регион ценен не только природными богатствами, но и глубокой историей. Одно из подтверждений этому — историко-культурный комплекс «Ботай-Бурабай», посвященный наследию Ботайской культуры.

Музей под открытым небом переносит посетителей в эпоху Ботайской культуры, существовавшей пять тысяч лет назад. На основе исследований ученых здесь воссоздано древнее поселение с жилищами, сценами повседневной жизни и копиями археологических находок.

По словам научного сотрудника музея под открытым небом «Ботай-Бурабай» Рауана Ержанова, каждый объект поселения рассказывает о социальной структуре и образе жизни ботайского общества.

Кадр из видео

— В центральном жилище проживал вождь рода. Копье, лук и стрелы в его руках, шкуры животных, привязанные к его седлу, а также трон, на котором он сидит, символизируют власть. Вход в дом сделан ниже, чем в другие жилища. Это означает, что человек, входящий внутрь, должен был наклониться и тем самым проявить уважение к вождю, — говорит он.

Подобные места, где история сочетается с природой, не только повышают привлекательность туристических маршрутов, но и способствуют сохранению и популяризации национального наследия для будущих поколений. Поэтому комплекс «Ботай-Бурабай» является уникальным культурным пространством, соединяющим прошлое и настоящее.

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Уроженец Бурабая, опытный путешественник Даулет Мурсал, также высоко оценивает туристический потенциал региона. Он создает контент о путешествиях в социальных сетях и вместе с семьей посещает различные регионы Казахстана и зарубежные страны.

По словам путешественника, главное преимущество Бурабая — наличие вариантов отдыха на любой вкус и бюджет.

— Если сравнивать Бурабай с другими туристическими направлениями с похожей природой, то по многим показателям он находится в числе лидеров. Здесь есть все — от простых домов отдыха до гостиниц высокого уровня. То есть каждый человек может выбрать вариант отдыха в соответствии со своими возможностями, — говорит Даулет Мурсал.

По его мнению, возможность поставить палатку на природе, провести время с семьёй или остановиться в комфортном отеле одновременно делает регион ещё более привлекательным.

Музей, который знакомит с историей с помощью новых технологий

Туристические маршруты Бурабая не ограничиваются природными достопримечательностями. Гости региона могут посетить и историко-познавательные объекты. Один из них — мультимедийный музей, который знакомит с национальной историей с помощью современных технологий.

Здесь информация об исторических событиях и личностях представлена не только в традиционных экспозициях, но и с помощью света, звука и интерактивных технологий. Благодаря этому посетители могут познакомиться с историей в новом формате.

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По словам экскурсовода Асель Суюндиковой, особый интерес у посетителей вызывают интерактивные площадки музея.

— Туристы часто выбирают игру со стрельбой из лука. Также с помощью VR-очков можно попробовать сразиться или почувствовать себя бегущим вместе с батырами. Здесь есть историческая карта, на которой показаны важные сражения в истории Казахстана. А в зале родословной посетители могут ознакомиться с информацией о происхождении своего рода, — говорит она.

Земля маралов

Одно из необычных мест отдыха в Бурабае — мараловодческое хозяйство. Здесь посетители могут увидеть маралов вблизи и больше узнать об их образе жизни.

Во время экскурсии гостям рассказывают об уходе за животными, их кормлении и разведении. Также посетителей знакомят со свойствами пантовой продукции и практикой ее использования в оздоровительных целях.

По словам президента Казахстанской ассоциации агротуризма Халиды Ашимовой, изначально многие не знали о существовании мараловодческого хозяйства и развитии пантолечения в этом месте.

— Чтобы привлечь туристов, мы запустили различные проекты. Организовывали специальные туры из Астаны и широко рассказывали о возможностях этого места. В результате в 2025 году хозяйство посетили более 50 тысяч человек. В нашей гостинице всего шесть номеров, но количество гостей ежегодно растет, — говорит Халида Ашимова.

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Гостям здесь предлагают не только знакомство с маралами, но и несколько вариантов содержательного отдыха. На территории работает этноаул, где популяризируются национальные традиции. Посетители могут покататься на лошадях, попробовать свои силы в стрельбе из лука, принять участие в семейных экскурсиях или записаться на различные мастер-классы. Есть возможность отдохнуть на природе и остановиться в комфортной гостинице.

Через три года въезд автомобилей в Бурабай ограничат

По итогам программы руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский дал интервью съемочной группе и рассказал о мерах, которые планируется реализовать для развития туристической инфраструктуры региона.

По его словам, проблемы в районе пещеры Кенесары, на которые обращают внимание местные жители, не остаются без внимания.

— В этом году национальный парк проведет ремонт лестницы, ведущей к пещере Кенесары, — сказал Андрей Подгурский.

Он также сообщил, что для предотвращения вандализма на природных территориях будет усилена система видеонаблюдения.

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— Все, кто оставляет мусор на природе, повреждает имущество или совершает акты вандализма, будут находиться под контролем камер. С начала года с помощью видеокамер выявлено около пяти тысяч правонарушений, — сказал руководитель управления.

По его словам, для снижения транспортных заторов на территории национального парка также планируется реализовать ряд проектов.

— С 2029 года мы планируем поэтапно ограничивать въезд личного автотранспорта на территорию национального парка. В связи с этим уже сейчас планируется строительство специальных парковок, где посетители смогут оставлять свои автомобили. Это практика, широко применяемая во многих национальных парках США и Европы. В ряде заповедников и национальных парков мира посетители передвигаются только пешком или на велосипедах, — сказал Андрей Подгурский.

По его словам, такие меры позволят снизить нагрузку на природные территории и сохранить экологический баланс туристических объектов.

Оценка экспертов

В завершение программы эксперты оценили туристический потенциал Акмолинской области и обозначили основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли.

Заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустембеков обратил внимание на проблему чистоты в регионе.

— Я поставил низкую оценку за уровень чистоты. Если увеличить количество мусорных урн и своевременно их очищать, ситуация значительно улучшится, — сказал он.

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Специалист по туризму Казахского географического общества Жансая Ганикызы подняла вопросы доступности туристических объектов и чистоты.

— Качество дорог, ведущих к туристическим объектам, и транспортные пробки по-прежнему остаются актуальными проблемами. Кроме того, особое внимание необходимо уделять чистоте и порядку на объектах. Чем больше туристов, тем больше становится и мусора. Например, из горных территорий ежедневно вывозят восемь мешков мусора. Поэтому эта проблема связана не только с инфраструктурой, но и с культурой самих посетителей, — отметила эксперт.

Председатель правления АО «Национальный центр энергосбережения» Елдос Абаканов отметил, что в регионе проводится масштабная работа по развитию туристического потенциала.

— Системная работа по развитию туризма продолжается. Однако проблема управления отходами по-прежнему остается актуальной. Кроме того, инфраструктура сформирована не полностью, и этому направлению необходимо уделять больше внимания, — сказал он.

По итогам оценки Акмолинская область набрала 22 балла.

Ранее ведущие программы «Чистый город» посетили Костанайскую область, где оценили состояние туристических объектов, их чистоту и условия, созданные для посетителей.