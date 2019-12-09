Тайный покупатель исследовал коррупционные риски на акмолинском железнодорожном транспорте

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Методом «тайный покупатель» выявляли коррупционные риски на железнодорожном транспорте в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Как рассказали в ведомстве, в рамках «Адал жол» проектной группой в составе членов региональной Специальной мониторинговой группы, сотрудников проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы», территориального департамента Агентства РК по противодействию коррупции и Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области проведен общественный мониторинг методом «тайный покупатель» в деятельности АО НК «Қазақстан Темір жолы» на предмет выявления коррупционных рисков при осуществлении перевозок.

«При проведении мониторинга охвачены вокзал и пассажирские поезда, на которых проверили незаконную продажу проездных документов и провоз безбилетных пассажиров. По результатам выезда группы фактов перепродажи билетов не установлено, что свидетельствует об эффективности деятельности региональной проектной группы и, в целом, проектного офиса «Адал жол», - рассказали в ведомстве.

Проведен также мониторинг состояния железнодорожного пассажирского состава «Кокшетау-Кызылорда», в ходе которого особое внимание уделено качеству предоставляемых услуг пассажирам. Было изучено состояние постельных принадлежностей, наличие гигиенических средств, соблюдение санитарных норм, техническое состояние вагонов. С недавних пор в этом поезде действует буфет, что улучшает обслуживание пассажиров.

«Для усиления контроля за работой билетных касс, недопущения спекуляций по продаже билетов на пассажирские поезда на вокзалах, а также за пассажирскими поездами в пути следования заинтересованными государственными органами с 30 ноября 2019 года по 4 января 2020 года проводится акция «Устранение дефицита билетов на пассажирские поезда», - добавили в ведомстве.

По информации территориальной Инспекции транспортного контроля, с начала текущего года в ходе проведения проверок выявлено 77 фактов провоза безбилетных пассажиров, а также 35 нарушений Правил перевозок пассажиров багажа и грузобагажа (перевозка излишней ручной клади, неисправная система пожарной охранной сигнализации, перевозка опасных веществ и т.д.). По выявленным замечаниям составлено 36 административных материалов и взыскано штрафов на сумму 244 934 тенге.

Как добавили в ведомстве, еще 29 августа 2018 года между Антикоррупционной службой и АО «Пассажирские перевозки» подписано соглашение о сотрудничестве по противодействию коррупции на железнодорожном пассажирском транспорте. В рамках соглашения создан проектный офис «Адал Жол» в штате АО «Пассажирские перевозки», который нацелен на выявление и устранение причин и условий коррупционных проявлений при осуществлении железнодорожных перевозок.