«Тайный брак» представят на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане на сцене «Астана Опера» в Камерном зале имени К. Байсеитовой будет исполнена опера «Тайный брак» 30 сентября и 1, 3, 4, 7 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Постановочная группа задумала сделать этот спектакль уникальным: с оригинальными декорациями, созданными по принципу калейдоскопа, огромными утрированными париками и показать оперу близкой к Мольеровской эпохе, в которой было задумано это произведение.

Это единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры в Придворном театре Вены.

Партию Джеронимо готовят Талгат Галеев, Алтынбек Абильда, графа Робинзона представят Евгений Чайников и Ержан Саипов, Каролину в разные дни исполнят Салтанат Ахметова, Елена Ганжа, Мадина Исламова, Асем Сембина. В образе Элизетты на сцену выйдут Жаннат Бактай, Альфия Каримова, Айзада Капонова, Паолино – Нарул Тойкенов, Артур Габдиев, Фидальма – Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Малика Минизини.

За кулисами театра кипит работа: дирижер-постановщик Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам Манана Гуниа и хореограф Галия Бурибаева прикладывают максимум усилий, чтобы премьера прошла на самом высоком уровне.

Поскольку спектакль комический, репетиции артистов и музыкантов проходят с юмором, режиссер Алла Симонишвили погружает певцов в атмосферу прошлого, выстраивает интересные мизансцены. Солисты стараются успеть все: сходить на примерки костюмов, а в перерывах поделиться впечатлениями, как точно художнику Манане Гуниа удалось выразить характер того или иного героя.

Если для «Астана Опера» это премьерный спектакль, то исполнитель партии Робинзона Евгений Чайников познакомился с ним еще в 2019 году, когда с успехом выступил в Испании в этой опере. Однако постановка столичного театра переосмыслена и будет представлена в новом и ярком формате.

«Сейчас мне легко работать над спектаклем, потому что я сделал материал в Барселоне, где на подготовку у меня ушло полтора месяца. Там я проработал музыкальный текст, стилистику, но в нашей постановке все будет по-другому: и формат, и решения для сцены. Я рад вернуться к этой музыке, потому что опера достаточно популярна в мире и станет еще одним событием, достойно пополнив репертуар нашего театра. Перед тем, как мы начинаем работу над спектаклем, то досконально все изучаем, постановщики доносят свои идеи до нас, рассказывают, как это будет выглядеть на сцене, показывают референсы.

Мой герой – взрослый мужчина, который в своей бурной молодости сопровождал богатых женщин в свет. То, что его выгодно отличает от многих других – это титул графа. В тот момент, когда мы увидим его в нашем спектакле, он будет уже не первой свежести, и не сможет обеспечивать себя все тем же занятием.

Робинзон принимает решение – продать свой титул, заключает сделку с богатым купцом Джеронимо, который пытается приобрести титул графа для статуса своих дочерей, одна из которых должна выйти замуж за Робинзона. Я уверен, мой голос сейчас гармоничен для такой роли с вокальной точки зрения - это сочетание возраста и голоса. Я стараюсь создать образ героя максимально естественным на сцене, надеюсь, зрителям понравится мой Робинзон», - поделился Евгений Чайников.

О главных женских образах, которых в этой опере три (две дочери и тетушка), певицы рассказывают с большим удовольствием. Каждая из них находит изюминку в своей героине. « Все они разные по характеру, по возрасту и по своему мировоззрению. Я исполняю партию Элизетты – старшая дочь, богатая наследница купца Джеронимо. Мне очень импонирует мой персонаж, поскольку она амбициозная, целеустремлённая и хорошо знает, что ей нужно от жизни. Она долго была не замужем, у нее непростой характер, но обладая большим терпением, Элизетта все-таки дожидается своего избранника из высшего общества. Выходя замуж за графа Робинзона, она получает его титул, который в будущем сможет передать по наследству. У графа есть выбор, который он хочет сделать в пользу ее младшей сестры Каролины, которая гораздо моложе, но моя героиня делает все, чтобы ее брак с графом состоялся», - рассказала Жаннат Бактай.

Певица продолжила, что музыкальная партия Элизетты написана в довольно высокой тесситуре.

«В арии присутствует сложная колоратура, преимущественно быстрые темпы, стремительные ходы в верхний регистр, виртуозные пассажи требуют определенного мастерства. Элизетта – яркий игровой характерный персонаж, неповторимость ее образа подчеркивается костюмами, созданными художником-постановщиком Мананой Гуниа. Я всегда с большим удовольствием участвую в опере-буффа, так как энергия, идущая от живой искрящейся музыки этого жанра, заряжает радостью, позитивом и счастьем», - заключила Жаннат Бактай.

Юную красавицу Каролину готовится представить Салтанат Ахметова. Певица окажется в центре интриги, которую она сама и создала, обвенчавшись с бухгалтером своего отца.

«Мы очень рады, что в нашем репертуаре появился новый спектакль в рамках Театра Piccolo, или Малого театра «Астана Опера», что дает нам возможность быть более мобильными, то есть выезжать на гастроли с этим спектаклем. Рабочий процесс, как и всегда, интересный: подготовка, спевки. Это комическая опера и перед нами стоят большие актерские задачи, здесь нужно отыгрывать каждое слово. Вся соль спектакля заключается в речитативах, в них отражена суть действия, поэтому здесь нужно максимально включать все свои таланты. Мой персонаж – это 15-летняя девочка. В этом для меня тоже есть своя сложность, потому что за плечами есть опыт, нужно будет возвратиться мысленно в юношество, чтобы вжиться в этот образ. Когда отыгрываешь эмоцию, выполняя мизансценические задачи, то легче оттачиваются актерские задачи. Мы усиленно готовимся и, надеемся, что спектакль всем понравится», - отметила Салтанат Ахметова.

«Тайный брак», по всеобщему признанию музыковедов разных стран и времён, является одним из самых ярких, самых совершенных образцов итальянской комической оперы, своеобразным итогом развития жанра оперы-буффа в течение всего XVIII века.

«Музыка Чимарозы напоминает сочинения Моцарта, так как они жили в одно и то же время, и, по одним данным, даже родились в один год. Доменико Чимароза написал это произведение с 49-ой попытки, которая потом стала шедевром. И сейчас, когда мы произносим имя композитора Чимарозы, то вспоминаем, как правило, только оперу «Тайный брак». Что касается музыки, то у нас опера будет идти с купюрами, которые мы сделали там, где это было необходимо, но это никак не отразится на музыке и на драматургии спектакля. Важно отметить, что в музыке много искрящегося юмора, она о запутанных взаимоотношениях, интригах и выгодах, то, что не чуждо и современному человеку», - заметил маэстро Абзал Мухитдин.

Дирижер-постановщик добавил, что эта опера востребована сегодня.

«Нужно сказать, что с точки зрения вокальной техники, музыка сложная для исполнения, которая при этом требует лёгкости представления. А от артистов она требует много сценодвижений, игры и соответствующего внешнего вида. Художник-сценограф Манана Гуниа сделала прекрасные костюмы, парики – все это тоже будет играть на то, что этот спектакль будет у нас идти долго и часто», - выразил уверенность Абзал Мухитдин.

Оперу «Тайный брак» нужно не разгадывать, а просто наслаждаться качественным юмором и веселым нравом режиссуры.

«Спектакль будет представлен в стиле исторической эпохи, к которой он принадлежит, но обогащенном стилизованным видением барочной эстетики, с использованием цветовой символики персонажей, что обогащает для зрителя эмоциональную палитру восприятия. Действие в саду происходит неслучайно… знаменитые сады Версаля, Вилла Медичи, Петергофский парк – это место свиданий, сюрпризов-ловушек, игр, «неожиданных» встреч, подслушиваний, подглядываний. В общем, идеальное место для интриг. Вся эта визуальная метафорика символизма помогает обогатить спектакль. Надеемся, что он принесет зрителю много радости», - отметила режиссер-постановщик Алла Симонишвили.

«Каждый персонаж отожествлён с определенным символом и цветовой гаммой, которая варьируется и развивается в разных костюмах одного и того же героя. Соответственно каждый костюм определяет социальный статус и характер персонажа. Огромные утрированные парики перекликаются цветовой гаммой с костюмом и являются важнейшей частью визуального образа. На костюме одной из героинь расцветают большие розы и пионы, отожествляя её с весенним садом. Костюм черной вдовы Фидальмы выдает ее хищную и ядовитую натуру, гигантские стилизованные скорпионы обнимают её кринолин. Одеяние графа Робинзона ассоциируется с образом «короля-солнца», все детали и аксессуары подчеркивают предельное тщеславие и нарциссизм персонажа. Вольная стилизация исторического костюма является основой его визуального решения, где символика и элегантность создают уникальность каждого характера», - рассказала Манана Гуниа.

Первая премьера девятого сезона «Астана Опера» – «Тайный брак» - непременно задаст динамичный тон театральной жизни столицы и станет украшением насыщенного репертуара.



