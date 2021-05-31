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    11:45, 31 Май 2021 | GMT +6

    Тайны закулисья приоткроет детям столичный театр «Астана балет»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июня, в Международный день защиты детей в театре «Астана балет» пройдет благотворительная экскурсия «Тайны закулисья» для социально незащищенных слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Столичный театр предлагает детям посетить захватывающую и познавательную экскурсию с рассказом о театре, его внутреннем устройстве, работе сценических служб и творческой группы, а также послушать лекцию об истории возникновения и развитии балета: мирового и казахстанского. Уже при входе в театр гости попадут в другой мир со своими правилами и традициями. Экскурсию, организованную совместно с Казахской национальной академией хореографии, проведет Анвара Садыкова - лауреат премии Фонда Первого Президента РК, магистр искусств, хореограф, исследователь и пропагандист казахской хореографии.

    Кроме того, вниманию посетителей будет представлена выставка ярких костюмов и красочных декораций для спектаклей. Это уникальная возможность прикоснутся к искусству. Приятным дополнением к экскурсии станет показ отрывка одного из балетов, входящих в репертуар театра. Завораживающий сольный номер «Қуанамын» не оставит равнодушными наших юных гостей.

    Проект «Тайны закулисья» - увлекательное путешествие, в ходе которого дети и взрослые смогут узнать все тонкости и секреты внутренней работы театра: как создаются красивые костюмы и декорации, где артисты репетируют и оттачивают свое мастерство, и кто накладывает грим.

    Важно отметить, что мероприятия проводятся при полном соблюдении санитарных норм: масочный режим, обработка рук, а также рассадка в зрительном зале с соблюдением социальной дистанции.


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