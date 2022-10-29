Тайны древнего городища Актобе-Лаэти в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Древняя земля Прикаспия хранит массу легенд и тайн, которые так пока и не разгаданы. Одно из таких мест - городище Актобе-Лаэти, на месте раскопок которого побывал корреспондент МИА «Казинформ».

Расположено древнее городище Актобе-Лаэти в шаговой доступности - на окраине Атырау в двухстах метрах от жилых построек. Это еще одно возможное направление для внутреннего туризма Атырауской области. Когда сюда пришли археологи, они увидели, что им крупно повезло. В одном из кварталов города они обнаружили множество доменных печей, где работали с металлом, изготавливали посуду.

Почему повезло, потому что считалось, что народы, населявшие Прикаспий - вели исключительно кочевой образ жизни. Номады. А обнаружение многочисленных гончарных печей, других промышленных объектов, как бы переворачивает всю прошлую историю. Свидетельствуя, что люди здесь вели оседлый образ жизни.

«Мы выяснили, что в городище Актобе-Лаэти было три культурных слоя. Установлено, что древний город существовал с начала XIV века до конца XV века. Когда начались раскопки, мы увидели нижний слой, после этого культурный слой был снесен и на нем были построены дома. Так образовался второй культурный слой, где более заметны следы деятельности человека. На этом слое тоже со временем строились дома. Третий культурный слой находится на современном уровне земной поверхности. Таким образом, эти три слоя в общей сложности составляют до полутора метров. Это свидетельство того, что город существовал порядка двухсот лет»,- рассказывает известный в крае археолог Марат Хасенов.

Об истории Актобе-Лаэти можно узнать в местном историко-краеведческом музее.

«История города Актобе-Лаэти относится к средневековью, к временам Золотой орды. Это был достаточно крупный населенный пункт, как и город Сарайшык в Махамбетском районе области. Расстояние между этими двумя городами составляло сорок километров. И это был один из городов на Великом Шелковом пути, где по территории нашего региона проходили большие караваны, шла торговля.

В средневековом городе Актобе-Лаэти люди занимались различными промыслами, обслуживая и торгуя с людьми, проходившими по караванным путям с Нижней Волги в Среднюю Азию в XII-XIV веках. По мнению ученых, город Актобе-Лаэти - это в первую очередь город ремесленников»,- говорит сотрудник музея Фариза Таменова.

Жители этого города имели высокую культуру развития, были мастерами, ремесленниками. При раскопках обнаружены многочисленные артефакты, которые это подтверждают.

«Среди особо интересных артефактов можно выделить гончарный сосуд в виде птицы. На хвосте и крыльях есть символы. Кроме того, в один ряд можно поставить керамические подсвечники XIII–XIV веков»,- говорит археолог Айбек Турарулы.

Находки археологов говорят о том, что городище Актобе-Лаэти был не только промышленным городом.

«Результаты исследований показали, что в городе существовали различные металлообрабатывающие мастерские, мастерские по изготовлению стекла и ювелирных изделий. Но также было найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что там было развито земледелие и животноводство. Потому что ученые обнаружили много костей животных. Жившие здесь люди занимались и рыбной ловлей. Это все говорит о том, что город обеспечивал себя всем необходимым, а излишки продавались»,- говорит сотрудник историко-краеведческого музея Фариза Таменова.

Это был город ремесленников, мастеров с высокой культурой. Что подтверждают многочисленные артефакты, обнаруженные археологами. Потому что многие вещи сделаны очень качественно.

Еще одно доказательство, что это был крупный и богатый город, обнаруженные заготовки для чеканки монет. Это говорит о том, что в Актобе-Лаэти был свой монетный двор. Где чеканились медные, серебряные и золотые монеты.

«При раскопках была обнаружена редкая золотая монета, найдено достаточно много серебряных и медных монет разных периодов»,- говорит Фариза Таменова.

Раскопки на месте древнего городища уже принесли немало загадок и cюрпризов. Но самая большая загадка - сама история древнего города. Нанесенный на карты итальянскими путешественниками в XIV веке, в XVI веке город исчез. Есть две версии. По одной из них на город напали войска Тимура, владетеля Самарканда. По второй версии его затопило водами Каспийского моря. Какая из них правильная, пока никто не знает. Но городище занесено в государственный список памятников истории и культуры, и значит, раскопки здесь продолжатся. А, нас ждут новые находки, новые сюрпризы, новые открытия.













Кадр из видео