Тайники для закладки наркотиков создавал по городу житель Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау полицейские задержали подозреваемого, который создавал тайники для закладок наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атыраускими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний молодой человек, который создавал тайники закладок на территории города. При досмотре в месте временного проживания мужчины изъяли различные средства для приготовления и измерения доз наркотических веществ, а также порошкообразное вещество.

В ходе расследования подозреваемый показал 3 тайника, где спрятал 60 доз с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что вещество является наркотическим средством пировалерон», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области Марат Таганиязов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.





С 2019 года в Казахстане ужесточена ответственность за распространение наркотиков посредством электронных информационных ресурсов. Такие деяния отнесены к категории тяжких преступлений. За их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений, за их совершение предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. В целях противодействия вовлечению граждан в незаконный оборот наркотических средств введена уголовная ответственность за их пропаганду и незаконную рекламу. За это предусмотрено до 3 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 6 лет лишения свободы.