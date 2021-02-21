Тайник со спиртом обнаружили в автомобиле в одной из колоний ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области пресечена очередная попытка доставки осужденным крупной партии запрещённых предметов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что на этот раз в колонию пытались провести свыше 20 литров спирта. Бутылки с алкоголем были спрятаны в дверных обшивках автомобиля.

«Сотрудники учреждения, совместно с контролерами войскового наряда в/ч 6699, в ходе проведения досмотра автомобиля, обнаружили и изъяли в дверных обшивках запрещенные предметы: сотовый телефон с зарядными устройствами и наушниками, а также 20 бутылок емкостью 1,5 литра со специфическим запахом алкоголя. Изъятые вещества были направлены на экспертизу», – сообщил начальник департамента уголовно – исполнительной системы по ВКО, полковник полиции Джанболат Калетаев.

Автомобиль, в котором пытались переправить на территорию колонии телефон и алкоголь, направлялся на ремонт в СТО, который функционирует на производственным участке учреждения.

Стоит отметить, что сотрудники учреждения совместно с контроллерами войсковой части и их служебными собаками, осуществляют проверку всех машин, заезжающих на территорию учреждения, в целях пресечения фактов проноса и переброса запрещённых предметов.

Фото: Пресс служба Департамента УИС по ВКО