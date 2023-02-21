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Тайник с редким дорогостоящим оружием обнаружили в Алматинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Февраля 2023, 21:30
Тайник с редким дорогостоящим оружием обнаружили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматинской области в поселке Каргалы был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«В ходе осмотра изъяты дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова. По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге. Оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина «Корган» во время январских событий. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.2 ст.287 УК РК», - говорится в сообщении.


Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

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