Тайник с похищенным в ходе январских событий оружием и боеприпасами нашли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пять схронов с огнестрельным оружием и боеприпасами нашли жамбылские полицейские с начала года. Поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия продолжаются на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на днях в ходе розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области нашли очередной тайник с оружием.

«В Таразе, на территории нового жилого массива «Арай», в зарослях камыша на водном канале обнаружено три единицы огнестрельного оружия, - сообщила руководитель пресс-службы правоохранительного органа Гульсара Мухтаркулова. - Найдено одноствольное гладкоствольное ружье Hatsan Escort калибра 12 мм, которое было похищено в январе прошлого года из здания департамента полиции области, а также одноствольное гладкоствольное ружье Maverick калибра 12 мм и обрез одноствольного гладкоствольного ружья «ИЖ-18» калибра 16 мм. По факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена судебно-баллистическая экспертиза»

По данным ведомства, с 4 января 2023 года сотрудники полиции на территории Жамбылской области обнаружили и изъяли 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Фото пресс-служба департамента полиции Жамбылской области