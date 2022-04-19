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Тайник с похищенным оружием обнаружили в Алматинской области

Автор:  
Анеля Касымова
19 Апреля 2022, 13:30
Тайник с похищенным оружием обнаружили в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается поиск похищенного в период январских событий оружия. На этот раз обнаружен тайник ОПГ «Казахстанские» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек Талгарского района обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ «Казахстанские». В нем - 28 единиц оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 3 пистолета Макарова, 4 пистолета иностранного производства, 5 двуствольных и 10 одноствольных ружей, 2 обреза, патроны различного калибра, свето-шумовая граната и бронежилет», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов во время брифинга в СЦК.

Также в Алматы задержан приверженец деструктивного религиозного течения, у которого были обнаружены похищенные из охотничьего магазина «Оружейник» винчестер 12 калибра и 2 ружья, похищенные из магазина «Қорған».

В Таразе задержан гражданин, у которого были изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области 4 пистолета Макарова и 131 патрон к ним.

«В целом, по стране органами правопорядка обнаружено более 750 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, похищенного в период январских событий. Наибольшее количество изъято в Жамбылской области - 281 единица, в Алматы - 249 и в Алматинской области - 201», - добавил Е.Килымжанов.


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