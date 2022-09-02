Тайник с оружием обнаружили под мостом в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия продолжаются в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области при проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами под одним из мостов города Тараза.

«Под мостом в укромном месте был спрятан полиэтиленовый пакет черного цвета, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - В пакете находились и были изъяты травматический пистолет «МР-79-9» - нелетальное огнестрельное оружие ограниченного поражения, а также два пистолета неизвестных марок, одна слезоточивая граната, 22 патрона калибра 5,45 мм, 27 патронов 9 мм калибра, пять патронов 12 мм калибра и магазин от пистолета марки «Макаров».

Возможно, что все эти предметы были похищены из зданий полиции в Таразе в ходе январских массовых беспорядков. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, уточнили в ведомстве.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Как сообщалось ранее, схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области. По январским событиям изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. В июле в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

Фото: www.kirovsk.by