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Тайник с оружием обнаружен на территории вокзала в Таразе

Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2023, 15:55
Тайник с оружием обнаружен на территории вокзала в Таразе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в ходе реализации оперативной информации проведены специальные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле железнодорожной ветки в полиэтиленовом пакете обнаружены обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра, бронежилет с надписью «Полиция».

Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

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