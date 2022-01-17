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Тайник с оружием найден вблизи госграницы в Жамбылской области

17 Января 2022 14:42
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Тайник с оружием найден вблизи госграницы в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в двух километрах от Государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием. Из тайника извлекли четыре пистолета, шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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По данному факту проводятся следственные действия.

Кроме того, 14 января в автомобильном пункте пропуска «Кордай» задержан гражданин Кыргызстана «С», следовавший на легковом автотранспорте. При досмотре в багажном отсеке обнаружено 50 литерных печатей, четыре заграничных паспорта, 20 банковских карт.

Задержанный передан в РОВД по Кордайскому району.


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#Жамбылская область   #КНБ РК  
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