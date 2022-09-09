Тайник с оружием нашли в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием нашли с помощью сотрудников учреждения №57 ДУИС по Алматинской и Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской и Жетысуской области провели оперативную работу по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе. Полицейские обнаружили под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района пистолет Макарова с магазином без патронов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК.

Ранее в недостроенном здании в Таразе полицейские обнаружили мешки с оружием. В двух мешках были два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра.

Фото: polisia.kz