Тайник с оружием нашли в Жетысуской области
Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской и Жетысуской области провели оперативную работу по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе. Полицейские обнаружили под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района пистолет Макарова с магазином без патронов.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК.
Ранее в недостроенном здании в Таразе полицейские обнаружили мешки с оружием. В двух мешках были два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра.
Фото: polisia.kz