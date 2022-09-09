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    03:48, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тайник с оружием нашли в Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием нашли с помощью сотрудников учреждения №57 ДУИС по Алматинской и Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской и Жетысуской области провели оперативную работу по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе. Полицейские обнаружили под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района пистолет Макарова с магазином без патронов.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК.

    Ранее в недостроенном здании в Таразе полицейские обнаружили мешки с оружием. В двух мешках были два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра.

    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Регионы Казахстана Талдыкорган Жетысуская область Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
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