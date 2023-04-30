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Тайник с оружием и боеприпасами найден близ Талдыкоргана

30 Апреля 2023, 22:34
Тайник с оружием и боеприпасами найден близ Талдыкоргана polisia.kz

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ -Тайник с оружием и боеприпасами найден близ Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

Ружейный схрон обнаружен 29 апреля сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации в одном из дачных массивов города.

«В тайнике оказался целый арсенал. Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски», - сообщил начальник УБОП ДП области Жетiсу Саркытбай Кусаинов.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.


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