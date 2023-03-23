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Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Марта 2023, 14:41
Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с боеприсами нашли полицейские в городе Талдыкоргане. В схроне обнаружено 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулеметах и изредка в других видах оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Патроны были обернуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.


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МВД РК   Жетысуская область  
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