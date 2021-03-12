Тайник наркоторговца нашла служебная собака в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице служебно-розыскная собака нашла наркотики, спрятанные в тайнике у наркоторговца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Сотрудники полиции задержали группу лиц, которые сбывали наркотические средства – героин - на территории столицы.

«В ходе оперативных мероприятий при попытке сбыта наркотиков полицейскими задержана 26-летняя жительница города. При личном осмотре задержанной был обнаружен и изъят героин весом 30 граммов. Полицейскими установлено, что девушка распространяла наркотики, которые поставлял ранее судимый за наркопреступления 29-летний знакомый.

По месту жительства поставщика, полицейские провели санкционированный обыск с участием служебно-розыскной собаки. Обнаружив запаховый след, немецкая овчарка по кличке «Эйзон» нашла тайник с героином общим весом более 410 граммов и гашиш весом 5 граммов», - рассказали в полиции.

Как отметили кинологи, это дебют полуторагодовалого пса, который поступил на службу в полицию всего полгода назад.

В ходе спецоперации из незаконного оборота полицейские изъяли более 2 тысяч разовых доз наркотиков, цена которых на «черном рынке» составила бы свыше 7 млн тенге в денежном эквиваленте от розничных продаж.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные находятся под арестом.

С начала 2021 года в столице из незаконного оборота изъято более 23 кг различного вида наркотических средств, раскрыто 175 наркоправонарушений, из них 39 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана Олжас Жарылгапов.