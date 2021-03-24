Тайна уникального памятника Тамгалы: о чем говорят петроглифы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 170 километрах на северо-запад от Алматы находится памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО –урочище Тамгалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы (Танбалы) - один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства, с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством наскальных рисунков, относящихся к бронзовому веку, его изучение началось в 1970-1980-е годы.

Из города Алматы каждые выходные набирают группы туристов, желающих посетить этот исторический памятник. Конечно, до урочища Тамгалы можно добраться и самостоятельно, но очень сложно найти дорогу, указателей к нему нет, да и интернета на протяжении всей дороги тоже.

Учитывая опоздания казахстанцев и алматинские пробки в выходные дни, до памятника ехать часа три.

В визит-центре работает один сотрудник, который проводит каждый час экскурсии. Он показывает трудноразличимые рисунки на камнях. Но конкретно на вопросы, кто же изображен здесь, ответить не может. Все – лишь предположения. Объясняет он это тем, что не является ученым.

Уникальное святилище под открытым небом привлекло внимание ученых в середине прошлого века. В 1957 году Семиреченский отряд под руководством А.Г. Максимовой исследовали этот памятник эпохи бронзы. В него вошли научный сотрудник А. М. Оразбаев, дети известных археологов: лаборант А.А.Чариков, художник О. М. Грязнов. Открыл петроглифы фотограф А.А. Попов. Памятник также исследовали А. Г. Медоев, Б.Ж. Аубекеров, С. А. Нигматова. Сложилась школа исследователей наскального искусства под руководством А. Н. Марьяшева: А.Е. Рогожинский, А. А. Горячев, С.А. Потапов, В. А. Новоженов, А. М. Досымбаева. Значительная заслуга принадлежит Ю. А. Мотову, К.М. Байпакову, З.С. Самашеву.

Ученые относят этот памятник к андроновской культуре. Этот период характерен изображением быков, лошадей.

Многие придерживаются мнения, что это было древним святилищем. Сюда люди приходили молиться и изображали божества, связь двух миров.

Примечательно, что в каждой группе изображений выше всех изображены солнцеголовые существа. У любого смотрящего на них возникает вопрос: это люди, или боги, либо жрецы? Трудно ответить на него определенно. Но, тем не менее, это высшее существо, которое связано с небом, солнцем. Четко прослеживается желание это показать. Также очень много изображений быков, лошадей, сцен охоты, жертвоприношений. На одном камне даже, предположительно, изображен процесс родов.

Одни связывают наскальные изображения с индоарийскими традициями – ведами. По мнению А. Г. Максимовой, бог Солнца Сурья и бог огня Агни изображались в образе коня, бог войны Индра – быка, козла, бог Митра – космического быка.

Другие ученые, например, Б.А. Железняков, придерживаются мнения, что это своеобразные театры под открытым небом.

А.Е. Рогожинский со своей группой полностью описал плоскости с петроглифами пяти основных групп центрального ущелья, их более трех тысяч. Им было учтено, прорисовано, подробно описано 30 изображений «солнцеголовых».

Для того чтобы лучше рассмотреть рисунки, приходится подниматься по узким каменистым тропинкам. Некоторые нарисованы снизу вверх, очевидно, что камни упали. Скорее всего, их рисовали прямо, но за столько веков неизвестно, какие события происходили в этой местности. Неподалеку проходит дорога. Как рассказал экскурсовод, в советское время военная техника проходила по этой территории, многие камни с наскальными рисунками были разрушены. Рядом Жамбылская область, где расположен военный полигон «Отар».

Также, помимо рисунков, здесь были найдены захоронения более позднего периода.

Кроме того, есть камни с надписями руническом письмом на древнетюркском языке. Но пока та часть памятника еще не изучена и закрыта для посещения туристами.

В любом случае, этот памятник таит в себе еще много загадок и ждет своих исследователей.