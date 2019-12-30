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Тайфун «Урсула» унес жизни более 40 человек
МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - 41 человек погиб во время рождественского буйства урагана Урсулы, сообщили в воскресенье официальные лица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABS-CBN News.
По данным Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками, двенадцать человек пропали без вести, а 28 получили ранения в результате порывистого ветра и проливных дождей, которые обрушились на страну в разгар рождественских праздников.
Самое высокое число погибших отмечается в Западных Висайях - 20 человек, за ними следуют Восточные Висайи с 13 жертвами, Мимаропа - 7 и Центральная Висайя - 1.
По словам представителя Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как другие получили травмы, несовместимые с жизнью при падении деревьев, погибли в результате ударов током либо в автомобильной аварии или от остановки сердца.
Мистер Тимбал сказал, что существует необходимость в более жестких протоколах касательно эвакуации, таких как постановления, запрещающие распитие спиртных напитков, которые побуждают людей оставаться дома во время стихийного бедствия.
Тайфун, покинувший филиппинскую территорию в субботу утром, нанес ущерб урожаю и инфраструктуре в Мимаропе, Биколе и Висайях на сумму около 1 миллиарда фунтов стерлингов.
Фото: ЕРА/LEO SOLINAP
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