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    01:42, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тайфун «Нору» унес жизни 10 человек на Филиппинах

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    МАНИЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате тайфуна «Нору», обрушившегося на Филиппины в минувшие выходные, возросло до 10 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в среду официальный представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению ими Рафаэлито Алехандро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    Он заявил, что совет зафиксировал 10 погибших, включая пятерых спасателей, пострадавших от наводнения в Булакане, провинции к северу от Манилы, через несколько часов после того, как «Нору» достиг суши в воскресенье.

    Тем временем число пропавших без вести возросло до восьми - пятеро из Северного Камаринеса, двое из Рисаль и один из провинции Кесон.

    «Нору» покинул Филиппины в понедельник ночью после пересечения центрального региона Лусон.



    Фото: russian.news.cn


    Теги:
    Наводнение Мировые новости Происшествия для mail.ru
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