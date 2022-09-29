Тайфун «Нору» унес жизни 10 человек на Филиппинах

МАНИЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате тайфуна «Нору», обрушившегося на Филиппины в минувшие выходные, возросло до 10 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в среду официальный представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению ими Рафаэлито Алехандро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Он заявил, что совет зафиксировал 10 погибших, включая пятерых спасателей, пострадавших от наводнения в Булакане, провинции к северу от Манилы, через несколько часов после того, как «Нору» достиг суши в воскресенье.

Тем временем число пропавших без вести возросло до восьми - пятеро из Северного Камаринеса, двое из Рисаль и один из провинции Кесон.

«Нору» покинул Филиппины в понедельник ночью после пересечения центрального региона Лусон.









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