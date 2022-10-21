Тайфун «Несат» затронул на Филиппинах более 180 тысяч человек

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 181,1 тысячу человек затронул тайфун «Несат», который прошел вблизи крупнейшего филиппинского острова Лусон. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

По его данным, 578 тысяч перемещенных лиц остаются в 12 эвакуационных центрах. Более 3,75 тысяч человек заранее покинули свои дома. В результате удара стихии пострадали два человека, о жертвах и пропавших не сообщается.

Тайфун повредил 220 домов, 59 полностью уничтожил. Ущерб, нанесенный 34 инфраструктурным объектам, оценивается в 81,5 млн песо ($1,38 млн). В результате удара стихии повреждены 50 дорог и 13 мостов. В 30 городах зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 17 оно уже восстановлено.









Приостановлены занятия в 34 учебных заведениях и работа на одном предприятии. В трех городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству составил 366 млн песо ($6,22 млн).

16 октября двадцатый в этом сезоне в Азии тропический шторм «Несат» сформировался в западной части Тихого океана и прошел над северными районами Филиппин. Тропический шторм, усилившийся до категории тайфуна, смещается в западном направлении со скоростью 4,2 м/с. Как прогнозируют метеорологи, к 21 октября он ослабеет и достигнет северных районов Вьетнама.









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