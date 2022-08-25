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Тайфун «Ма-он» достиг побережья южно-китайской провинции Гуандун
25 Августа 2022 23:00

Тайфун «Ма-он» достиг побережья южно-китайской провинции Гуандун

ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ – Тайфун «Ма-он» продолжит движение в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщили в метеорологической службе провинции Гуандун, девятый по счету в этом году тайфун «Ма-он» со скоростью ветра до 118,8 км/ч достиг побережья города Маомин в провинции Гуандун (Южный Китай).

Тайфун «Ма-он» продолжит движение в северо-западном направлении со скоростью примерно 25 км/ч, пронесется через территорию города Маомин и достигнет Гуанси-Чжуанского автономного района во второй половине дня, постепенно теряя силу.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжается аномальная жара, власти в который раз продлевают «красный» уровень погодной опасности. В районах среднего и нижнего течения Янцзы на протяжении месяца температура днем достигает 40 градусов.


Фото: Синьхуа


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