Тайфун «Хайшен»: массовая эвакуация в Японии, к стихии готовятся в Корее и Приморье

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии на острове Кюсю около 430 тысяч домов остались без электричества после того, как на него обрушился супертайфун «Хайшен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Власти заблаговременно отдали приказ об эвакуации более двухсот тысяч человек из прибрежных городов. Закрыты фабрики, школы, магазины, предприятия в западных префектурах Японии. Сотни авирейсов отменены, приостановлено железнодорожное сообщение.

К стихии готовятся также в российском Приморье и на Корейском полуострове.

Тайфун «Хайшен», двигавшийся к южным островам Японии уже несколько дней, в воскресенье существенно усилился и достиг берега около часа дня по московскому времени.

Глава японского метеоцентра Йошихиса Накамото предупредил, что «Хайшен» не потерял своей мощи.

«Ожидается рекордное выпадение осадков. Они могут причинить оползни или вызвать мощный паводок даже на крупных реках», - предупредил метеоролог.

В низменных районах могут случиться мощные наводнения, особенно в устьях рек.

«Хайшен» характеризуется как супертайфун, скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.

В российском Приморье «Хайшен» тоже ждут в понедельник-вторник. Там приведены в повышенную готовность силы МЧС.

Это уже второй сильный тайфун, обрушившийся на Японию за последнюю неделю.

Несколько дней назад там бушевал тайфун «Майсак», один из сильнейших штормов, ударивших по региону за последние несколько лет.

В воскресенье правительство Японии провело чрезвычайное заседание, чтобы решить, как устранить последствия стихии. Выступая на заседании, премьер-министр Синдзо Абэ обратился к согражданам: «Всем гражданам, особенно тем, кто живет в районах, где есть большая вероятность приливных волн или речных наводнений: пожалуйста, следите внимательно за информацией своих местных властей. И, пожалуйста, сразу действуйте в интересах собственной безопасности».

Тайфун вынудил японскую береговую охрану прервать поиски пропавших моряков с грузового корабля, затонувшего во время предыдущего тайфуна «Майсак». На корабле The Gulf Livestock 1 находились 43 члена экипажа и 6 000 коров. Судно пропало в среду. Пока удалось спасти живыми только трех человек. Из-за «Майсака» в некоторых регионах Японии закрылись школы и перестали ходить поезда. Были отменены сотни авиарейсов. «Майсак также коснулся Северной Кореи.

В КНДР, как сообщают местные СМИ, его жертвами стали десятки человек. В официальной газете Трудовой партии не приводится точного числа погибших, но местные чиновники обвиняются в том, что допустили халатность и не следовали линии партии. Сообщается, что они понесут наказание.

«Было принято решение применить жесткие партийные, административные и судебные меры к тем, кто несет ответственность за гибель людей», - говорится в статье.

Майсак ударил также по Южной Корее - в городе Пусан было эвакуировано более двух тысяч человек.

«Хайшэн», хотя и считается супертайфуном, будет слабее. Японское метеорологическое агентство на этот раз не стало объявлять высший уровень опасности.

Призыв властей к эвакуации касается нескольких сотен тысяч человек, и в частности всех жителей города Гото в префектуре Нагасаки, по которому может ударить тайфун.

Однако, по сообщениям местных СМИ, часть жителей предпочла переехать в отели в относительно безопасных районах, а не переезжать в специально оборудованные убежища.