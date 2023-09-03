Тайфун «Хайкуй» надвигается на Тайвань, тысячи людей эвакуированы

ТАЙПЕЙ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье тайфун «Хайкуй», обрушившийся на юго-восток Тайваня, принес проливные дожди и сильный ветер, отменил внутренние рейсы и эвакуировал почти 4 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



«Хайкуй» обрушился на гористый и малонаселенный юго-восток Тайваня в середине дня воскресенья, став первым тайфуном, обрушившимся на Тайвань за последние четыре года. В уездах и городах региона были отменены занятия и объявлен выходной день для работников.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь на совещании должностных лиц, ответственных за ликвидацию последствий стихийных бедствий, заявила, что людям следует избегать выхода на улицу, не подниматься в горы, на побережье, не рыбачить и не заниматься водными видами спорта, говорится в заявлении ее канцелярии.

По данным пожарной службы, два человека получили легкие ранения в результате падения дерева на грузовик в восточном уезде Хуалиен. Других сообщений о разрушениях не поступало. В столице Тайбэе прошли лишь отдельные ливневые дожди.

«Хайкуй» гораздо слабее тайфуна «Саола», который в субботу обрушился на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун.

Правительство Тайваня сообщило, что было эвакуировано 3 729 человек, в основном на юге и востоке страны.

В воскресенье тайваньские авиакомпании отменили все внутренние рейсы, а также приостановили паромное сообщение с близлежащими островами.

Международные рейсы были отменены в меньшей степени: по данным Управления гражданской аэронавтики, на воскресенье был отменен только 41 рейс.

Военные мобилизовали солдат и технику для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации людей.

По прогнозам, после прохождения через южную часть Тайваня «Хайкуй» войдет в Тайваньский пролив и направится в сторону Китая.