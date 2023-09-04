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    16:00, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тайфун «Хайкуй»: 44 человека пострадали, тысячи остались без электричества на Тайване

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    Фото: Xinhua
    ТАЙБЭЙ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 44 человека получили ранения, десятки тысяч домов остались без электричества в результате тайфуна Хайкуй, обрушившегося на Тайвань. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Тайфун обрушился на прибрежный поселок Дунхэ примерно в 15:40 по местному времени, сообщило Центральное метеорологическое бюро Тайваня. По меньшей мере 7113 человек в 11 городах и округах были эвакуированы, 48 506 домов остались без электричества.

    По данным метеорологического бюро, скорость ветра в эпицентре достигала 155 километров в час (96 миль в час).


    «Хайкуй» — первый за четыре года тайфун, непосредственно обрушившийся на Тайвань.

    В метеорологическом бюро заявили, что сильные дожди, вызванные тайфуном, могут спровоцировать внезапные наводнения и оползни. В горном уезде Хуалянь общее количество осадков превысило 500 миллиметров, добавили в ведомстве.

    Ранее ожидалось, что тайфун обрушится на побережье недалеко от города Тайдун около 17:00 в воскресенье.


    По данным местных органов власти, семь округов и городов на юге и востоке Тайваня приостановили занятия в школах и работу на предприятиях в воскресенье.

    Кроме того, в округе Юньлинь и отдаленном округе Пэнху, в городах Тайнань и Гаосюн, а также пяти уездах по всему острову объявили, что школы и офисы будут закрыты в понедельник.

    246 рейсов в Тайвань и из Тайваня были отменены или задержаны в воскресенье.

    Отмечается, что в Гонконге по меньшей мере 86 человек получили ранения в результате тайфуна Саола, принесшего с собой наведения и оползни. Сотни рейсов были также отменены или задержаны.


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