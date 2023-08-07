Тайфун Ханун обрушится на Японию и Южную Корею на этой неделе

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тайфун Ханун, сопровождающийся сильным ветром, приблизится к юго-западу Японии на этой неделе. Метеорологическое агентство страны уже предупредило сегодня утром, что тайфун принесет с собой не только проливные дожди, но может вызвать также оползни и наводнения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.



По данным Японского метеорологического агентства, после медленного перемещения вокруг южной префектуры Окинава тайфун продвигается на восток, при этом остров Амами-Осима в префектуре Кагосима входит в его штормовую зону.

Ожидается, что сильные ливни пройдут в районе Амами и на юге острова Кюсю до утра вторника.

Позже тайфун изменит направление на север и, как ожидается, приблизится к острову Кюсю в среду. По данным агентства, тайфун также может вызвать периодические проливные дожди в восточной и западной Японии.

По состоянию на 11 часов понедельника тайфун двигался в северо-северо-восточном направлении к востоку от острова Амами-Осима со скоростью ветра до 144 километров в час.

По прогнозам, тайфун Ханун также обрушится на Южную Корею на этой неделе после того, как он немного сменил направление и двинулся дальше на запад, чем предполагалось в первоначальных прогнозах.

Yonhap сообщает, что по прогнозам южнокорейских синоптиков, в четверг тайфун направится дальше на север к юго-восточному побережью Корейского полуострова с максимальной скоростью ветра до 115 километров в час.

Ранее в воскресенье метеорологи предупреждали, что тайфун обрушится на большую часть Южной Кореи, за исключением юго-западного побережья провинции Южная Чолла. Однако в 16:00 в тот же день метеорологическое агентство сообщило, что тайфун, скорее всего, переместится дальше на запад, когда достигнет полуострова.

Осадки ожидаются в южных районах Пусана и Ульсана между поздним вечером среды и четверга, а в регионах Тэгу, провинции Северный Кёнсан и центральной провинции Северный Чхунчхон ожидается сильный ветер из-за тайфуна.