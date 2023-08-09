Тайфун «Ханун» добрался до Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тайфун «Ханун» принес проливные дожди в некоторые районы юго-западного острова Японии Кюсю в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.



Из-за тайфуна на острове была отключена подача электроэнергии, а также было приостановлено движение сверхскоростных поездов синкансэн.

Японское метеорологическое агентство заявило, что медленно движущийся тайфун может вызвать оползни, наводнения и сильные ветры. Проливные ливни могут образоваться на юге и севере Кюсю, а также на острове Амами-Осима.

Агентство добавило, что в регионах, охватывающих западную и восточную часть Японии на побережье Тихого океана, ожидается рекордное количество осадков в августе.

По данным Kyushu Electric Power Co., около 17 630 домов в префектурах Кумамото, Оита, Миядзаки и Кагосима пострадали от перебоев в подаче электроэнергии по состоянию на 10:00 утра по местному времени среды.

По данным метеорологического агентства, по состоянию на 14:00 тайфун «Ханун» находился примерно в 140 км к западу от Макуразаки. Скорости ветра в тайфуне достигает 144 км в час.

Помимо этого, новостное агентство Yonhap сообщает, что около 140 рейсов были приостановлены в среду на южном острове Чеджу из-за приближающегося тайфуна «Ханун».

По данным Корейского метеорологического управления, мощный тайфун движется из Японии в сторону Южной Кореи. По прогнозам, завтра он обрушится на южные прибрежные районы страны.

Международный аэропорт Чеджудо сообщил, что из 492 рейсов, запланированных на день, 137 были отменены по состоянию на 13:00 по местному времени.

Услуги по перевозке пассажиров лишь с острова и на остров также были приостановлены, и ожидается, что они возобновятся лишь в пятницу.