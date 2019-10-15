Тайфун «Хагибис» в Японии: число погибших достигло 68

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японские спасатели продолжают попытки обнаружения более десятка человек, которые до сих пор числятся в списке пропавших без вести вследствие разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японский полуостров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

По последним данным количество погибших неуклонно растет и уже достигло 68 человек. Тайфун принес с собой шквальный ветер и огромное количество осадков, которые парализовали большую часть территории страны.

По данным KYODO NEWS, на основании информации, предоставленной властями, по меньшей мере, 15 человек остаются пропавшими без вести.

Япония пытается определить масштабы ущерба. Министерство инфраструктуры сообщило, что 47 рек в 66 районах страны вышли из своих берегов. По словам чиновников, масштабы ущерба остаются неясными, поскольку доступа во многие районы до сих пор нет из-за очень высокого уровня воды.

Самый мощный тайфун, обрушившийся на Японию за последние десятилетия, также вызвал многочисленные оползни, перебои с подачей электричества и воды.

По информации правительства, в 19 из 47 префектур Японии было зарегистрировано 146 оползней, как следствие, почти 10 тыс. домов были полностью или частично разрушены из-за паводковой воды.

Однако многие люди стали возвращаться домой и принялись самостоятельно расчищать завалы после нашествия стихии. Правительство настоятельно рекомендует принимать меры по защите от инфекций, надевать маски и перчатки, а также использовать дезинфицирующие средства.

Несмотря на то, что большинство железнодорожных сетей Японии возобновили работу, некоторые участки железнодорожных путей функционируют частично либо остаются закрытыми.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Ранее сообщалось, что в результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 35 человек погибли и почти 20 числятся пропавшими без вести.