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Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: 19 погибших, 16 пропавших без вести

13 Октября 2019 13:01
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Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: 19 погибших, 16 пропавших без вести

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли и еще 16 пропали без вести в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

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По информации, предоставленной спасателями, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

По оценкам специалистов, в некоторых районах Японии могут быть паводки.

Более 6 миллионам человек, которые проживают на главном острове Японии Хонсю, было рекомендовано эвакуироваться. Операторы поездов приостанавливают большинство сообщений, а аэропорты закрылись в столичном и прилегающих к нему районах.

Несмотря на то, что к воскресенью в Токио и большей части центральной и восточной Японии были сняты рекомендации по эвакуации, министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило, что в 12 префектурах было зарегистрировано 48 оползней и селевых потоков, а девять рек вышли из берегов.

Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение по шкале от одного до пяти для Токио и префектур Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Ниигата, Фукусима, Точиги, Ибараки, Мияги и Ивате.

Некоторые операторы плотин санкционировали сброс воды в качестве чрезвычайной меры, во избежание возможного прорыва.

По словам местной береговой охраны, панамское грузовое судно с 12 членами экипажа, затонуло в Токийском заливе в субботу вечером. В этом районе наблюдались сильные ветры и дожди. Пятерых членов экипажа спасли в воскресенье утром, однако один из них позже скончался.

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Ключевые слова: Происшествия, Япония,
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Перевод:

Раушан Конырбаева

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