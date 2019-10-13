Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: 19 погибших, 16 пропавших без вести

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли и еще 16 пропали без вести в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

По информации, предоставленной спасателями, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

По оценкам специалистов, в некоторых районах Японии могут быть паводки.

Более 6 миллионам человек, которые проживают на главном острове Японии Хонсю, было рекомендовано эвакуироваться. Операторы поездов приостанавливают большинство сообщений, а аэропорты закрылись в столичном и прилегающих к нему районах.

Несмотря на то, что к воскресенью в Токио и большей части центральной и восточной Японии были сняты рекомендации по эвакуации, министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило, что в 12 префектурах было зарегистрировано 48 оползней и селевых потоков, а девять рек вышли из берегов.

Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение по шкале от одного до пяти для Токио и префектур Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Ниигата, Фукусима, Точиги, Ибараки, Мияги и Ивате.

Некоторые операторы плотин санкционировали сброс воды в качестве чрезвычайной меры, во избежание возможного прорыва.

По словам местной береговой охраны, панамское грузовое судно с 12 членами экипажа, затонуло в Токийском заливе в субботу вечером. В этом районе наблюдались сильные ветры и дожди. Пятерых членов экипажа спасли в воскресенье утром, однако один из них позже скончался.